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Elazığ'da Halk Otobüsü ile Tır Çarpıştı: 6 Yaralı

Elazığ-Baskil kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Halk otobüsü ve tır çarpıştı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 14:14
Elazığ'da Halk Otobüsü ile Tır Çarpıştı: 6 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası: 6 Kişi Yaralandı

Elazığ-Baskil kara yolunda halk otobüsü ile silobas dorse takılı tırın çarpıştığı kaza, bölgedeki sürücüleri endişelendirdi. Olayda 6 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

23 ABR 802 plakalı halk otobüsü, 24 ABN 858 plakalı silobas dorse takılı tır ile çarpıştı. Sürücülerin kimliği henüz tespit edilemediği kaza sonrası 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere nakledildi. Yaralıların durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Trafik Durumu

Kaza nedeniyle Elazığ-Baskil kara yolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerden dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Elazığ'da halk otobüsü ile silobas dorse takılı tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. İhbar...

Elazığ'da halk otobüsü ile silobas dorse takılı tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da halk otobüsü ile silobas dorse takılı tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. İhbar...

Elazığ'da halk otobüsü ile silobas dorse takılı tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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