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Elazığ'da Hırsızlık Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da evlerden hırsızlık yapan iki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 15:52
Elazığ'da Hırsızlık Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da Hırsızlıkla Mücadele!

Elazığ'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen iki şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentin çeşitli bölgelerinde gerçekleşen 10 farklı hırsızlık olayı üzerine harekete geçti.

Hırsızlık Operasyonu ve Yakalanma Süreci

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. V.Ö. ve Ü.Ü. isimli şüpheliler, gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilerek gözaltına alındı. Jandarma, bulunan çalıntı malzemeleri sahiplerine teslim etti.

Yargıya sevk edilen şüphelilerden V.Ö., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, diğer zanlı Ü.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri...

Elazığ'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

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