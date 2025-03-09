Elazığ'da İnşaatta Trajedi: Asansör Boşluğuna Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Elazığ'da meydana gelen üzücü bir olayda, Fevzi Çakmak Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda inşaat halindeki 10 katlı bir binanın asansör boşluğuna düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti. E.K. (43) isimli şahıs, binanın birinci katından asansör boşluğuna düştü. Olayın ardından, çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, E.K.'nin düştüğü yere ulaşarak sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda E.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki çalışmaların ardından, E.K.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Elazığ'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Elazığ'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.