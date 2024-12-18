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Elazığ'da Kaçak Kazı Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Elazığ'da kaçak kazı yapacakları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 17:10
Elazığ'da Kaçak Kazı Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Elazığ'da Kaçak Kazı İçin Gözaltılar

Elazığ'da kaçak kazı yapmak üzere keşif yaptıkları iddiasıyla dört şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güneyçayırı köyünde kaçak kazı yapılacağına dair bir ihbar aldı. Bu ihbar üzerine hızla harekete geçildi.

Yapılan operasyonda, şüpheli şahıslar M.E, M.E, E.A. ve M.K arama cihazlarıyla kaçak kazı yapılacak alanda keşif yaparken yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, bu kişiler tarafından kazıda kullanılacağı değerlendirilen malzemelere de el konuldu.

Olayla ilgili daha fazla bilgi için Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamalarının beklenmesi gerekmektedir.

Elazığ'da kaçak kazı için keşif yaptıkları gerekçesiyle 4 zanlı yakalandı. Bu kişilerce kazıda...

Elazığ'da kaçak kazı için keşif yaptıkları gerekçesiyle 4 zanlı yakalandı. Bu kişilerce kazıda kullanılacağı değerlendirilen malzemeye de el konuldu.

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