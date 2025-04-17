Elazığ'da Kaybolan 65 Yaşındaki Suat Dal İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Elazığ’ın Sugözü Mahallesi'nde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Suat Dal'ın bulunması için hem havadan hem de karadan kapsamlı arama çalışmaları sürdürülüyor. Dal, önceki gün baygınlık geçirirerek komşuları tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Acil serviste kendine gelen Dal, hastaneden ayrılarak evine dönmedi. Komşularının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Arama Çalışmaları Yoğun Bir Şekilde Sürüyor

Arama çalışmaları, Dal'ın en son görüldüğü Cuma Bağları bölgesinde yoğunlaşarak devam etmekte. Toplamda 10 AFAD arama kurtarma personeli, 13 komando taburu, 15 jandarma personeli, 30 AFAD gönüllüsü ve 20 sivil toplum kuruluşu gönüllüsünden oluşan ekipler, kaybolan Dal’ı bulmak için büyük bir özveri ile çalışıyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, arama çalışmalarına havadan destek veriyor. AFAD Elazığ İl Müdürü Cafer Giyik, çalışmaların devam ettiğini belirtti. Giyik, "Gece 03.00'a kadar sürdürdüğümüz çalışmalara sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladık. Dal’ın en son 16.00'da görüldüğü yerler üzerinden arama çalışmalarımız hızla devam ediyor," ifadelerini kullandı.

Bölgenin Zorlu Koşulları Arama Çalışmalarını Zorlaştırıyor

Dal’ın sağlık sorunları ve gözünde katarakt olduğu bilgisi, nerede olabileceğini kestirmeyi zorlaştırıyor. Arazi koşullarının sarp ve kayalık olması, arama çalışmaları sırasında ekiplerin işini daha da güçleştiriyor. Giyik, "Zorlu bir çalışma yürütüyoruz. Sağ salim vatandaşımıza ulaşmayı temenni ediyoruz," dedi.

Sugözü Mahallesi muhtarı Seda Gündoğan ise AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra gönüllülerin de arama çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederken, "Bir an önce Dal'ın sağ salim bulunmasını temenni ediyoruz," şeklinde konuştu.

Elazığ’da kaybolan 65 yaşındaki Suat Dal'ın bulunması için havadan ve karadan arama çalışması yürütülüyor.

Elazığ’da kaybolan 65 yaşındaki Suat Dal'ın bulunması için havadan ve karadan arama çalışması yürütülüyor.