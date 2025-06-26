Elazığ'da Kırmızı Mercimek Hasadı: 2.574 Ton Rekolte Bekleniyor

Elazığ'da hasadına başlanan kırmızı mercimekte 2 bin 574 ton rekolte bekleniyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi projesi kapsamında hazırlanan "Mercimek Üretimini Geliştirme" projesinin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanarak geçen yıl hayata geçirildiği ifade edildi.

Açıklanların devamında, 2024 yılı sonbahar döneminde kent genelinde toplam 284 üreticiye 158 bin 700 kilogram kırmızı mercimek tohumu dağıtıldığı, üreticilerin ise 11 bin 335 dekar alanda ekim yaptığı belirtildi. Merkez ilçede 192 üreticiye 105 bin 700 kilogram tohumluk verildiği ve 7 bin 550 dekar alanda üretim gerçekleştirildiği vurgulandı.

2025 üretim yılı için 13 bin 960 dekar alanda ekim yapılmasının planlandığı ifade edilirken, yaklaşık 2 bin 574 ton rekolte beklenmektedir. Bugün Alatarla köyünden üreticilerden Mehmet Salih Kıran ve Mehmet Sait Çetinkaya'ya ait tarlalarda başlatılan hasat çalışmalarına, kurum müdürleri, teknik personel, Ziraat Odası Başkanı, köy muhtarı ve üreticiler katıldı.

Elazığ'da, hasadına başlanan kırmızı mercimekte 2 bin 574 ton rekolte tahmin ediliyor.

Elazığ'da, hasadına başlanan kırmızı mercimekte 2 bin 574 ton rekolte tahmin ediliyor.