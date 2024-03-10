Bist 100
9.155,32 1%
DOLAR
31,91 0,29%
EURO
35,04 -0,05%
ALTIN
2.222,19 1,19%

Elazığ'da korkunç kaza: 5 çocuk babası feci şekilde yaşamını yitirdi

Elazığ'da yaşanan trafik kazasında, sürücü aracın kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve ardından takla attı. Kazada, 5 çocuk babası olan sürücü yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 10.03.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 17:28
Elazığ'da korkunç kaza: 5 çocuk babası feci şekilde yaşamını yitirdi

Elazığ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 5 Çocuk Babası Sürücü Hayatını Kaybetti

Kovancılar ilçesi Hoşmat Karagedik mevkisinde meydana gelen feci kazada, 5 çocuk babası bir sürücü hayatını kaybetti. Saat 03.00 sıralarında meydana gelen kaza, Aslan Yaşa'nın yönetimindeki 23 LN 913 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu meydana geldi. Araç takla atarken, olay yerine ihbar üzerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

5 Çocuk Babası Yaşa Hayatını Kaybetti

Kazada, 5 çocuk babası olan Aslan Yaşa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, kaza haberinin ardından ailenin ve çevresindeki kişilerin üzüntü içinde oldukları gözlendi.

Olay yerine gelen ekipler, yaşanan kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Kazanın neden meydana geldiği henüz netlik kazanmazken, güvenlik güçleri olayla ilgili tüm yönleriyle soruşturma yürütüyor.

İLGİLİ HABERLER

Arabası olan herkesin bilmesi şart! 15 gün detayını bilmeyen şimdi yandı

Arabası olan herkesin bilmesi şart! 15 gün detayını bilmeyen şimdi yandı

Kuru ve cansız saçlara nem bombası atıyor! Evdeki 3 malzemeyle yumuşacık saçlara kavuşun

Kuru ve cansız saçlara nem bombası atıyor! Evdeki 3 malzemeyle yumuşacık saçlara kavuşun

Altın fiyatlarının şirazesi kayacak! O günü bekleyenin altını yavrulayacak

Altın fiyatlarının şirazesi kayacak! O günü bekleyenin altını yavrulayacak

Hyundai ucuzluk kepengini açtı! Bu modelin fiyatı 220 bin TL birden düşecek

Hyundai ucuzluk kepengini açtı! Bu modelin fiyatı 220 bin TL birden düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Son Seçimi Doğru Bilen Hakan Bayrakçı Son Anketi Açıkladı: İstanbul Seçiminde Son Durum Ne, Kim Önde?
2
Belgesini getiren kadınlara erken emeklilik! Hem primden hem yaştan düşülüyor
3
Kayseri'de Sarsıcı Gerçek: Trafik Kazası Değil, Cinayet!
4
Milli Savunma Bakanlığı'nda son dakika atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı
5
Trakya için tarih verildi: Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a kar geliyor
6
Ekonomi Politikalarını Eleştiren Erbakan: "Doların 45 Lira Olduğu Bir Ülkede Enflasyon Düşer mi?"
7
Yeniden Refah Partisi Fatih adayından skandal video: Tepkiler çığ gibi!

Zincir marketlerden flaş ayçiçek yağı kararı! 5 litre fiyatını şakkadanak düşürdüler

Bütçe dostu telefon ve bilgisayar arayan sıraya girecek! 7.699 TL'ye satışa çıktı

Fotoğraflarda güzel ve alımlı çıkmanın püf noktası! En iyi pozlar sizden çıkacak

Altın fiyatlarının şirazesi kayacak! O günü bekleyenin altını yavrulayacak

Arabası olan herkesin bilmesi şart! 15 gün detayını bilmeyen şimdi yandı

Hyundai ucuzluk kepengini açtı! Bu modelin fiyatı 220 bin TL birden düşecek

Tarım Kredi Market'ten gelen dev hamle! Ramazanda fiyatlar donduruldu, alıcılar sıraya girdi

Kuru ve cansız saçlara nem bombası atıyor! Evdeki 3 malzemeyle yumuşacık saçlara kavuşun

Başvuranlar parasını geri alıyor! Elektrik faturasında adı soyadı yazanlar dikkat

Tost peyniri ve kaşar peyniri arasındaki korkunç fark! Herkes bilmeden alıyordu

Elektrikli SUV'da daha ucuzu yok! Türkiye'ye 465 bin TL'ye sıfır otomobil geliyor

Mutfaktaki ev eşyalarının ömrünü böyle uzatın! Beklediğinizden daha uzun süre dayanacak