Elazığ'da korkunç kaza: 5 çocuk babası feci şekilde yaşamını yitirdi

Elazığ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 5 Çocuk Babası Sürücü Hayatını Kaybetti



Kovancılar ilçesi Hoşmat Karagedik mevkisinde meydana gelen feci kazada, 5 çocuk babası bir sürücü hayatını kaybetti. Saat 03.00 sıralarında meydana gelen kaza, Aslan Yaşa'nın yönetimindeki 23 LN 913 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu meydana geldi. Araç takla atarken, olay yerine ihbar üzerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

5 Çocuk Babası Yaşa Hayatını Kaybetti

Kazada, 5 çocuk babası olan Aslan Yaşa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, kaza haberinin ardından ailenin ve çevresindeki kişilerin üzüntü içinde oldukları gözlendi.

Olay yerine gelen ekipler, yaşanan kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Kazanın neden meydana geldiği henüz netlik kazanmazken, güvenlik güçleri olayla ilgili tüm yönleriyle soruşturma yürütüyor.