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Elazığ'da Krom Madeni Ocağında İş Kazası: 2 İşçi Kurtarıldı

Elazığ'da bir krom madeni ocağında kaya düşmesi sonucu iş kazası meydana geldi. 2 işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 19:08
Elazığ'da Krom Madeni Ocağında İş Kazası: 2 İşçi Kurtarıldı

Elazığ'da Krom Madeni Ocağında İş Kazası

Elazığ Valiliği, Palu ilçesindeki bir krom madeni ocağında meydana gelen iş kazasına ilişkin açıklama yaptı. Kazanın, kavlak sökümü sırasında gerçekleşen kaya düşmesi sonucu oluştuğu bildirildi.

Kazanın Detayları

Valilikten yapılan açıklamada, Kayaönü köyü Ayıpınarı mevkisinde gerçekleşen olayda, maden ocağında bulunan 2 işçinin kendi imkanlarıyla çıkmayı başardığı ifade edildi. Ancak işçilerden birinin ayağında kırık olabileceği değerlendirilerek, tedavi edilmek üzere Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Ayrıca, kazayla ilgili adli işlem başlatıldığı vurgulandı.

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