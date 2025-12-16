Kanserde Kişiselleştirilmiş Tedaviler: Genetik Analiz ve İmmünoterapi Öne Çıkıyor

Kanserde Kişiselleştirilmiş Yaklaşımlar Öne Çıkıyor

Medical Park Ordu Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Serkan Enki, kanser tedavisinde klasik kemoterapi anlayışının yerini daha seçici ve kişiselleştirilmiş tedavilere bıraktığını vurguladı. Dr. Enki'ye göre kanser artık tek bir hastalık olarak değil, genetik ve biyolojik açıdan farklı alt gruplardan oluşan kompleks bir yapı olarak değerlendiriliyor.

Modern Onkoloji ve Kişiselleştirme

Uzm. Dr. Serkan Enki, son yıllardaki bilimsel ilerlemelerin hastalık odaklı yaklaşımdan kişiye özel tedavi protokollerine geçişi hızlandırdığını belirtti. Bu dönüşümün merkezinde genetik analizler, immünoterapi ve hedefe yönelik tedaviler bulunuyor.

Genetik analiz tedavi sürecini değiştiriyor

'Güncel onkolojik tedavilerin merkezinde NGS (Next-Generation Sequencing), moleküler profilleme ve biyobelirteç analizleri yer alıyor' diyen Dr. Enki, tümörlerdeki mutasyonları, bağışıklık sistemi yanıtını ve tümör mikroçevresini detaylı biçimde analiz ederek tedaviyi hastaya özel planladıklarını açıkladı. Bu yaklaşımla hem başarı oranları yükseliyor hem de gereksiz yan etkiler azaltılıyor.

Dr. Enki, özellikle EGFR, ALK, ROS1, BRCA, PDL-1 gibi biyobelirteçlerin tedavi seçiminde kritik rol oynadığını ve bu verilerin hastanın tedaviye vereceği yanıtı öngörmede anahtar olduğunu söyledi.

İmmünoterapi kanserle mücadelede çığır açtı

'İmmünoterapi, bağışıklık sistemini kanserle savaşabilecek güçlü bir yapıya dönüştürüyor' diyen Dr. Enki, özellikle akciğer kanseri, melanom ve böbrek kanserinde immünoterapinin sağkalımı anlamlı derecede artırdığını belirtti. Bu tedavilerin ileri evre hastalarda yaşam süresi ve yaşam kalitesini önemli ölçüde yükselttiğini ifade etti.

Tedavide multidisipliner yaklaşım şart

Dr. Enki, kanserin sadece tıbbi bir durum olmadığını, aynı zamanda koordinasyon gerektiren bir süreç olduğunu söyleyerek tedaviye tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, cerrahi branşlar, patoloji, radyoloji ve genetik danışmanlık gibi disiplinlerin birlikte yön verdiğini belirtti. 'Her hastayı ilgili tüm disiplinlerle birlikte değerlendirerek en doğru tedavi algoritmasını oluşturuyoruz' sözleriyle multidisipliner yaklaşımın erken evrede kür şansını, ileri evrede ise yaşam süresini artırdığını vurguladı.

Düzenli tarama programları hayat kurtarır

Erken tanının hayati önemine dikkat çeken Dr. Enki, 'Özellikle meme, kolon, akciğer ve prostat kanserlerinde tarama programlarına katılım hastalığın seyrini belirleyen en kritik adımlardan biridir' dedi. Erken evrede yakalanan kanserlerin önemli bir kısmının tamamen tedavi edilebildiğini, bu nedenle hastaların düzenli taramalarını aksatmamasının yaşam şansını doğrudan etkilediğini ekledi.

MEDİCAL PARK ORDU HASTANESİ TIBBİ ONKOLOJİ UZMANI DR. SERKAN ENKİ