DOLAR
42,71 -0,03%
EURO
50,26 -0,11%
ALTIN
5.874,89 0,55%
BITCOIN
3.688.832,04 -0,61%

Sakarya'da Esnaf Kavgası: 1 Ölü, 4 Tutuklu

Sakarya Serdivan'da 12 Aralık gecesi çıkan esnaf kavgasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı; 4 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:18
Sakarya'da Esnaf Kavgası: 1 Ölü, 4 Tutuklu

Sakarya'da Esnaf Kavgası: 1 Ölü, 4 Tutuklu

Olayın Detayları

Olay, 12 Aralık gece saatlerinde Serdivan'daki Bağlar Caddesi üzerinde bulunan bir oyun salonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre oyun salonu işletmecisi E.Ö. (51) ile arkadaşı Zafer Kalyoncu (37) ile kurye olarak çalışan O.K. (31) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olayı öğrenen kurye O.K.'nin kardeşi A.K. (23) ve arkadaşları bölgeye gelerek kavgaya dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K., yanında bulunan silahla iki kişiye ateş etti.

Yaralanma ve Ölüm

Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Zafer Kalyoncu (37), yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Oyun salonu işletmecisi E.Ö. ise ayağından yaralanarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve Gözaltılar

Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, silahı kullanan A.K., kavgayı başlattığı öne sürülen O.K. ile yanlarındaki G.M. (26) ve İ.C.Ç. (24) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAKARYA'NIN SERDİVAN İLÇESİNDE 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 1 KİŞİNİN DE YARALANDIĞI ESNAFLAR...

SAKARYA'NIN SERDİVAN İLÇESİNDE 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 1 KİŞİNİN DE YARALANDIĞI ESNAFLAR ARASINDAKİ SİLAHLI KAVGAYA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

SAKARYA'NIN SERDİVAN İLÇESİNDE 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 1 KİŞİNİN DE YARALANDIĞI ESNAFLAR...

İLGİLİ HABERLER

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Tırdan 42 Afgan Kaçak Göçmen Çıktı
2
Sincan Belediyesi Kreşlerinde 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' Coşkusu
3
Yozgat Akdağmadeni'de Tarihi Objeler Ele Geçirildi
4
Mersin’de Yenilenen Manolya Parkı’na Şehit Emre Öztürk’ün Adı Verildi
5
Eskişehir'de bisiklet yüklü kamyonda yangın: İtfaiye söndürdü, polis soruşturuyor
6
Türk Telekom CDP’de 'A' Skoru ile Küresel Çevre Liderleri Arasında — Su Programı'nda 'A-'
7
Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Cristian Wolf İznik Boyalıca'yı Ziyaret Etti

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi