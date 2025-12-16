Sakarya'da Esnaf Kavgası: 1 Ölü, 4 Tutuklu

Olayın Detayları

Olay, 12 Aralık gece saatlerinde Serdivan'daki Bağlar Caddesi üzerinde bulunan bir oyun salonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre oyun salonu işletmecisi E.Ö. (51) ile arkadaşı Zafer Kalyoncu (37) ile kurye olarak çalışan O.K. (31) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olayı öğrenen kurye O.K.'nin kardeşi A.K. (23) ve arkadaşları bölgeye gelerek kavgaya dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K., yanında bulunan silahla iki kişiye ateş etti.

Yaralanma ve Ölüm

Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Zafer Kalyoncu (37), yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Oyun salonu işletmecisi E.Ö. ise ayağından yaralanarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve Gözaltılar

Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, silahı kullanan A.K., kavgayı başlattığı öne sürülen O.K. ile yanlarındaki G.M. (26) ve İ.C.Ç. (24) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

