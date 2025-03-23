Elazığ'da Kurtlar Kamerada: Yiyecek Arayışı Dikkat Çekti

Elazığ'da Yiyecek Arayan Kurtlar Güvenlik Kamerasında

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, yerleşim alanlarının çevresinde yiyecek arayan kurtlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İlçede etkili olan kar yağışı ve ardından gelen dondurucu soğuk havalar, yaban hayatını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Aç kalan 3 kurt, yiyecek bulmak amacıyla Hacıhüseyinler köyüne indi.

Köy çevresinde ve evlerin etrafında yiyecek arayan kurtlar, güvenlik amaçlı olarak yerleştirilen kameralarla kaydedildi. Görüntülerde, direklere yerleştirilen ses sistemi aracılığıyla bir köy sakininin Kürtçe olarak "bak geliyorum" şeklinde seslenmesi üzerine bir kurdun korkup kaçması da dikkat çekti.