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Elazığ'da lisede taciz skandalı! Lisenin müdürü çok sayıda öğrenciye taciz etti

Elazığ'da lisede yaşanan taciz skandalında okul müdürü tutuklandı!

Yayın Tarihi: 19.04.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 22:44
Elazığ'da lisede taciz skandalı! Lisenin müdürü çok sayıda öğrenciye taciz etti

Elazığ'da bir lisede yaşanan taciz skandalı büyük bir infiale yol açtı. Okul müdürü G.C.'nin 9 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, müdür tutuklandı.

Olay, bir kız öğrencinin CİMER'e yapmış olduğu şikayetle ortaya çıktı. Ardından diğer öğrenciler de benzer şekilde tacize uğradıklarını iddia ederek şikayette bulundular. G.C., 28 Mart'ta gözaltına alınsa da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ancak, yeni şikayetlerin gelmesi üzerine müdür tekrar gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Elazığ 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, şehirde büyük bir infiale ve tartışmaya yol açtı.

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