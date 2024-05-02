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Gram altın o rakama ok gibi fırlayacak! Altını olan düğün bayram edecek

Ekonomist Tunç Şatıroğlu altın yatırımcılarını sevindirecek haberler verdi. İşte altını olan düğün bayram ettirecek yeni bilgiler..

Yayın Tarihi: 02.05.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 18:53
Gram altın o rakama ok gibi fırlayacak! Altını olan düğün bayram edecek

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, geçtiğimiz gün altın fiyatlarına ilişkin yatırımcılara önemli uyarılar yaparken aynı zamanda da yeni bilgiler verdi. Şatıroğlu, altın fiyatlarının kısa süre içinde stikrara kavuşacağını söyleyerek gram altınla ilgili önemli mesajlar paylaştı.

30 Nisan günü gram altın fiyatı güne düşüşle başladı. Önceki gün kapanış fiyatına göre değer kaybı yaşayan gram altın 2 bin 422 TL'den işlem gördü.

Altın son zamanlarda yatırımcılar tarafından önemli varlık şeklinde kabul ediliyor ve gözbebeği olarak görülüyor. Altın fiyatının bir düşüp yeniden yükselmesi ve ardından tekrar düşüşe geçmesi yatırımcıları endişelendirse de altının güvenli liman niteliği göz önüne alındığında, yatırımcılar geri kalan yılda gerçekleşecek fiyat gidişatını merak ediyor.

Gram altın o rakama ok gibi fırlayacak! Altını olan düğün bayram edecek

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, altın fiyatlarının kısa vadede istikrar kazanacağını, uzun vadede ise fiyatların artacağını öngördü. Şatıroğlu, ons altının hedef fiyatını 2 bin 450 ile 2 bin 500 dolar arasında belirlerken, gram altın fiyatının 3 bin lirayı bulabileceğini söyledi. Uzman isim geçen yılın sonlarında faiz oranlarını artıran ABD Federal Rezervinin 2024'te faiz oranlarını azaltmaya karar verdikten sonra altına yatırımcının faizinin arttığını ve jeopolitik gelişmelerin altın talebini de desteklediğini belirtti.

Şatıroğlu, altın almayı düşünenlere uzun vadeli yaklaşmalarını ve sabırlı olmalarını tavsiye ediyor. Ayrıca altın alırken güvenilen kuyumculardan ya da bankalardan almanız gerektiği konusunda da uyardı.

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