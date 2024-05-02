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Asgari ücrete 1 Mayıs müjdesi: 28.000 TL açıklandı

1 Mayıs Emekçi Günü'nde yapılan zam açıklamasında maaşların 28 bin liranın üzerine yükseldiği belirtilmiş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 02.05.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 15:54
Asgari ücrete 1 Mayıs müjdesi: 28.000 TL açıklandı

Ocak ayında asgari ücret, emekli ve memur maaşlarında yaşanan artışlar ile birlikte ülke genelinde her sektörde bu oranlar taban rakam olmak üzere zam çalışmaları başlamıştı. Özellikle de seçime kadar mevcut belediye başkanları kallavi zam sözleşmelerine imza atarken, seçim akabinde durulan ortam şimdilerde yine hareketlenmeye başladı.

TL

Belediye zamları ile alakalı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Her belediyenin yeni meclis üyeleri çalışmalarını tamamlarken, seçim öncesi verilen vaatler tek tek uygulamaya sokulmaya başlamış bulunuyor. 1 Mayıs Emekçi Günü'nde yapılan zam açıklamasında maaşların 28 bin liranın üzerine yükseldiği belirtilmiş bulunuyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Akbel şirketinde çakışan işçilere yönelik düzenlene toplu iş görüşmesi neticesinde zam kararı kılındı. Binlerce işçiyi yakından ilgilendiren gelişmelerde 22 bin lira olan belediyenin en düşük maaşı 28 bin liraya yükseltildi.

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KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ASGARİ ÜCRET 28.000 TL

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fırat Görgel öncülüğünde sendikaların da dahil olduğu toplu iş görüşmesi neticesinde yüzde 27 zamma imzaların atıldığı sosyal medya üzerinden kamuoyuna sunuldu. iş sözleşmesinin bitimine 8 ay kala iyileştirme kararı veren belediye yetkilileri, bağlı bulunulan sendika ile varılan mutabakatta yüzde 27 zamma karar verildiği belirtildi.

Yapılan belediye zammı ile birlikte belediyenin asgari ücreti 28 bin liraya yükseldi. Kadrolu işçi maaşı ise 35 bin lira olarak revize edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, varılan mutabakat sonrasında ayakta alkışlanırken, deprem akabinde açılan yaraların kapanacağını belirten Görgel işçilerin çalışma şartlarını iyileştirme sözü verdiklerini bu sözü de bugün tuttuklarını sözlerine ekledi.

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