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450 bin TL'ye sıfır araç müjdesi! Lüks otomobil bedava fiyatına satışta

Wuling, Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden biri olarak, hem lüks hem de ekonomik olan yeni elektrikli aracı Starlight EV'yi piyasaya sürdüğünü duyurdu. Bu yeni model, elektrikli otomobil pazarında uygun fiyatlı seçenekler arayanlar için cazip bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 02.05.2024 20:19
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 20:19
450 bin TL'ye sıfır araç müjdesi! Lüks otomobil bedava fiyatına satışta

Wuling, Çin'in tanınmış elektrikli araç üreticilerinden biri, sektörde yankı uyandıracak yeni elektrikli aracı Starlight EV'yi tanıttı. Bu araç, Beijing Otomobil Fuarı'nda sergilendi ve alıcılarına 410 ile 510 kilometre arasında değişen menziller sunan iki farklı versiyonuyla dikkat çekti. Starlight EV, lüks özellikleriyle ve uygun fiyat etiketiyle elektrikli otomobil piyasasında yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Starlight EV, özellikleri ve estetik tasarımıyla fuarın ilgi odağı oldu ve başlangıç fiyatı olarak belirlenen 13 bin 800 dolar (tahmini 450 bin TL) ile piyasada fark yaratmayı vaat ediyor.

Bu rekabetçi fiyatlandırma, Starlight EV'yi elektrikli otomobil segmentinde aranan bir model haline getiriyor.

Bu kompakt sedan modeli, 4835 mm uzunluk, 1860 mm genişlik ve 1515 mm yükseklik ölçülerine sahip. Modern ve şık tasarımıyla göz kamaştıran bu araç, diğer modeller arasından sıyrılarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Starlight EV'

Starlight EV Tasarımı

Wuling'in Starlight EV modeline adım attığınızda, sizi geniş ve rahat bir sürücü mahalli karşılıyor. Standart 410 modelinde 10.1 inçlik, gelişmiş 510 modelinde ise 15.6 inçlik büyük bir dokunmatik ekran bulunmakta.

Sürücü koltuğu elektrikle 6 farklı yönde ayarlanabilirken, her iki modelde de ön ve arka kısımlarda dört USB portu mevcut.

Teknoloji anlamında, 510 modeli Ling OS işletim sistemine sahip ve bu sistem; GPS navigasyon, uzaktan güncelleme ve sesli komut gibi birçok modern özelliği kullanıcılara sunuyor.

Güvenlik özellikleri açısından, bu modelde adaptif hız sabitleyici, trafik işareti algılama, otomatik acil durum freni, çarpışma önleme sistemi ve şerit izleme özellikleri yer alıyor.

Starlight EV'

410 Standard Edition modeli, 41.9 kWh kapasiteli lityum demir fosfat bataryası ile 410 kilometre menzil vaat ederken; 510 Advanced Edition ise 54.5 kWh'lik güçlü bir batarya ile 510 kilometre yol alabiliyor.

Bu araçların hızlı şarj kabiliyeti sayesinde, bataryalar yalnızca 15 ila 20 dakika içinde %30'dan %80'e kadar şarj olabiliyor.

Performans açısından, aracın 0'dan 100 km/s hıza sadece 7.3 saniyede ulaşması ve 160 km/s maksimum hıza erişebilmesi göz kamaştırıyor. Türkiye pazarına giriş yapması henüz kesinleşmese de, Avrupa'da satışa çıkacak olan bu modelin, Avrupa aracılığıyla Türkiye'de de müşterilerle buluşabileceği öngörülüyor.

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