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Belgesini getirmeyenin emekliliği iptal! Bu detayı bilmeyen emekli trenini kaçıracak!

SGK'ya sunulmayan bu belge, emeklilik hayalini sonlandırabilir! Ortaya çıkan detay, kafaları karıştırdı.

Yayın Tarihi: 02.05.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 18:10
Belgesini getirmeyenin emekliliği iptal! Bu detayı bilmeyen emekli trenini kaçıracak!

Hak Arayışı: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Statüsünde Yolun Sonu Görünmüyor

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) statüsünde bulunan bazı vatandaşlar, haklarını aramak adına çeşitli zorluklarla karşılaşmaya devam ediyor. Bu durumun somut bir örneği, Tokat'ta yaşayan 50 yaşındaki İlker Aydın'ın yaşadığı mağduriyetle gün yüzüne çıktı. İlker Aydın, 1998-1999 eğitim-öğretim yılında Erbaa Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Hacı Fatma Uslu İlköğretim Okulu'nda ücretli öğretmenlik yapmış ancak bu süre zarfında sigorta girişi yapılmamış. Bu nedenle de emekli olabilmek için gereken belgeyi SGK'ya sunamamış.

Aydın'ın yaşadığı durumu araştıran ve benzer bir durumda olan arkadaşıyla karşılaşan Aydın, arkadaşının ilçe milli eğitim müdürlüğünden aldığı ücret bordrosunu SGK'ya sunarak emekli olduğunu öğrenince, benzer bir belgeyi alabilmek için başvuruda bulundu. Ancak, ilçe milli eğitim müdürlüğü, Aydın'ın çalıştığını kabul etmesine rağmen, ücret bordrosunu kendisine vermedi. Bu durum karşısında şaşkınlık yaşayan Aydın, öğrencilere verdiği ders notlarının dahi milli eğitim müdürlüğü tarafından kendisine gönderildiğini ancak ücret bordrosunun kendisine verilmediğini ifade etti.

Aydın, arşiv yönetmeliğinin 43. maddesine atıfta bulunarak, maaş ve ücret bordrolarının ilgili kurumda süresiz olarak saklandığını belirtti ve kendisine verilmemesinin anlaşılmaz olduğunu vurguladı. İlker Aydın, "BORDRO VERİLİRSE EMEKLİ OLACAĞIM" diyerek, kanun önünde herkesin eşit olduğunu ve hakkının verilmesini talep etti. Arkadaşıyla benzer bir durumu yaşadığını ve ona haklarının verildiğini dile getiren Aydın, kendisinin de aynı şekilde muamele görmeyi beklediğini ifade etti.

Bu süreçte hak arama mücadelesini sürdüren Aydın, Anayasa'dan aldığı güçle devlet kurumlarından hakkını talep ettiğini belirterek, yaşadığı mağduriyeti CİMER'e şikayet ettiğini açıkladı. Aydın, kendisine verilmesi gereken belgenin verilmesi durumunda EYT statüsüne geçebileceğini ve emekli olabileceğini belirterek, adaletin yerine gelmesini beklediğini söyledi.

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