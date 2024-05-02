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Aile Bakanlığı KPSS şartsız memur alımı yapıyor! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde

Aile Bakanlığı'nda 2828 sayılı Kanun uyarınca 25 memur alımına yönelik başvuru süreci başlatıldı. KPSS şartının aranmadığı alımlar için kontenjan dağılımı ve başvuru şartları haberimizin detayında..

Yayın Tarihi: 02.05.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 17:27
Aile Bakanlığı KPSS şartsız memur alımı yapıyor! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB), görev yapmak üzere yeni memur alımı yapılacağını duyurdu. . Bu kapsamda yayınlanacak duyuru KPSS'siz personel alımına ilişkin olacak. Alımlar, 2828 sayılı Kanun çerçevesinde 2024/1 Talimatına göre gerçekleştirilecektir. Adayların talep ettiği başvuru şartları ve bilgiler haberimizde yer alıyor.

ASHB'nin yayımladığı 2828 sayılı Kanuna göre, kurumdaki boş kadrolar için 25 memur alımı yapılacak. Tercihlerin 29 Nisan 2024'te başladığı bildirilirken en geç 14 Mayıs 2024'e kadar başvuruların tamamlanması gerektiği aktarıldı.

2828 Sayılı Kanun Kapsamında Personel Alımı Nedir?

Aile Bakanlığı tarafından başlatılan uygulamaya göre devlette eğitim almış kişiler yani 2828 sayılı Kanuna tabi adaylar başvuru yapabilecek.

Hangi Mesleklerden Alım Yapılacak?

2024/1 sayılı Öncelik Talimatı ile toplam 25 memur alımı yapılacağı açıklanmış olup, alımların durumu şöyle:

Lise Mezunu: 6 Teknisyen, 2 Memur,

Ön Lisans Mezunu: 7 Memur ve 1 Tekniker,

Lisans Mezunu: 1 Avukat, 1 Diyetisyen, 1 Fizyoterapist, 2 Öğretmen, 4 Sosyolog.

Başvuru Şartları

Aile Bakanlığı KPSS şartsız memur alımı yapıyor

Bakanlığın yayınladığı talimata göre, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, vatandaşlıktan yoksun olmamak, görevini yapmasına engel olacak sağlık sorunlarının bulunmaması, ceza mahkumiyeti bulunmaması" gibi şartlar geçerli olacak.

KPSS'siz personel alımı yapılacak!

KPSS'de ASCB memuru alma zorunluluğu olmayacak. KPSS'siz personel alımına yalnızca 2828 Sayılı Kanun'a uyanlar başvurabilmektedir.

Nitelik Koduna Göre Şartlar

Sosyologlar: 4129 - Sosyoloji veya beşeri bilimler sosyal bilimler lisans programından mezuniyet,

Fizyoterapist: 4587 - Üniversitenin fizik tedavi ve rehabilitasyon veya fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarından birinden mezuniyet,

Beslenme Uzmanı: 4797 - Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümünden mezuniyet,

Avukat: 4419 - Hukuk üniversitesi mezunu,

Memur: 3384 - Sosyal hizmet fakültesi mezunu,

Teknisyenler: 3249 - Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojisi ve Programlama alanlarında ilgili lisans programlarının birinden mezun,

Teknisyen: 2075 - Finans ve Muhasebe ve Ortaöğretimin diğer alanlarından veya Pazarlama ve Perakende - Ticaret/Grup A-B (Ticaret Lisesi) mezunu,

Memur: 2001 - Ortaokul bölümlerinden mezuniyet.

Başvurular ne zaman yapılacak?

2024/1 Sayılı 2828 sayılı Öncelikli Talimat'ta öncelikler 29 Nisan 2024 tarihinde başlayacak ve en geç 14 Mayıs 2024'e kadar kadar devam edecek. Bu kapsamda başvurular yalnızca e-Devlet şifresi ile yapılabilecek.

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