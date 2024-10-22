Elazığ'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Elazığ'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir minibüs ve otomobil çarpıştı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, M.E. yönetimindeki 23 AAG 440 plakalı yolcu minibüsünün, E.U. tarafından kullanılan 23 AZ 930 plakalı otomobille Atatürk Caddesi'nde çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle minibüs savrularak park halindeki bir kamyonete çarparken, otomobil ise bir evin duvarına çarparak durabildi.

Yaralıların Durumu

Kazada araçlarda bulunan 3 kişinin yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Yaralılar, ambulans ile çevredeki hastanelere sevk edildi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil bir evin duvarına çarparak durabildi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil bir evin duvarına çarparak durabildi.