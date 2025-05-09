Elazığ'da Muhtara Silahlı Saldırı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde, Hacı Mehmet Özdemir isimli muhtar, muhtarlık önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Olay anında çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaralanan muhtar, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Saldırının motivasyonu ve failleri hakkında detaylı bilgi edinmek amacıyla soruşturmalar sürdürülüyor.

Elazığ'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan muhtar, hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan muhtar, hastaneye kaldırıldı.