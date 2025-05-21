Elazığ'da Öğrenciler Arkeolojik Kazı Deneyimi Yaşadı

Elazığ Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, Tadım Höyüğü ve Kalesi'nde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarla tarihi mirası yerinde keşfetme fırsatı buldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinliklerin devam ettiği belirtildi. Bu yıl, gençlere yönelik bir dizi etkinlikle kültürel miras bilincinin artırılması ve arkeoloji ile tanışmalarının hedeflendiği ifade edildi.

Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından organize edilen arkeolojik geziler ve müzecilik temalı seminerler kapsamında, öğrenciler 6 bin yıllık kutsal ocakların bulunduğu ve önemli kalıntıların yer aldığı Tadım Höyüğü ve Kalesi'ni gezdi. Uzman arkeologlar eşliğinde gerçekleşen bu ziyaretta, öğrenciler kazı teknikleri ve tarihi eserlerin ortaya çıkarılma süreçleri hakkında detaylı bilgiler edindi.

Açıklamada, Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin, kazı alanında arkeologlarla çalışma fırsatı yakalayarak arkeoloji bilimine ilk elden tanıklık ettiği vurgulandı. Öğrencilerin, kazı çalışmalarını gözlemleyerek tarihi mirasın korunması ve araştırılması konusunda bilinç kazandıkları aktarıldı.

Elazığ Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, Tadım Höyüğü ve Kalesi'nde arkeolojik kazı deneyimi yaşadı.

Elazığ Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, Tadım Höyüğü ve Kalesi'nde arkeolojik kazı deneyimi yaşadı.