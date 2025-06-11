Elazığ'da Oksijen ve Asetilen Gazı Tesisinde Patlama: 3 Yaralı

Elazığ'da Patlama: Oksijen ve Asetilen Gazı Tesisinde Üç Kişi Yaralandı

Elazığ'ın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde **şiddetli bir patlama** meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşen patlama sonrası, gazdan etkilenen **üç kişi** ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlama haberinin alınmasının ardından, bölgeye **112 Acil Sağlık**, **AFAD**, **jandarma** ve **itfaiye** ekipleri hızla sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, patlamanın nedenini araştırmaya devam ediyor.

Tesis sahibi **Ali Rıza Polat**, yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür can kaybımız yok. Bu fabrika oksijen ve asetilen dolum tesisidir. Patlama dolum esnasında olmuş. Arkadaş tüpü kapatayım derken patlama oluyor," ifadelerini kullandı. Polat ayrıca, ihbar üzerine ilgili tüm ekiplerin hızlı bir şekilde olay yerine geldiğini belirterek teşekkür etti.

Olay, bölgedeki diğer tesislerin güvenliği açısından da endişe yaratırken, yetkililerin konuya ilişkin detayları kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Elazığ'da oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde meydana gelen patlamada, 3 kişi gazdan etkilendi. Gazdan etkilenen 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde meydana gelen patlamada, 3 kişi gazdan etkilendi. Gazdan etkilenen 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.