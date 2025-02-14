Elazığ'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Elazığ’da Eğitime 1 Gün Ara

Elazığ'ın çeşitli ilçelerinde, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim faaliyetine 1 gün süreyle ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Sivrice, Alacakaya, Arıcak ve Maden ilçelerinde tüm okullarda, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar ve Palu ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

İdari İzinli Kamu Görevlileri

Ayrıca, eğitime ara verilen ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi. Bu durum, personelin olumsuz hava koşullarından olumsuz etkilenmemesi adına alınan bir önlem olarak kaydedildi.

Diğer İlçelerde Eğitim Devam Ediyor

Açıklamada, Elazığ il merkezinde, bağlı köylerde ve Ağın ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime devam edileceği vurgulandı.