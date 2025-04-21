Elazığ'da Otomobil-Kamyonet Çarpışması: 1 Yaralı

Elazığ'da Kaza: 1 Yaralı

Elazığ'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Cahit Dalokay Caddesi'nde gerçekleşen kazada, plakaları 23 ACM 547 olan otomobil ve 23 AED 505 olan kamyonet çarpıştı.

Olay Yeri ve Müdahale

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın Söndürüldü

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınıp, söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Elazığ'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.