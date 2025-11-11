Elazığ'da Otomobil Yangını: Sanayi Sitesi'nde Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Elazığ Sanayi Sitesi'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; araç kullanılamaz hale geldi, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 19:56
İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Elazığ'ın Sanayi Sitesi bölgesinde seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü; alevler nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında yaralanma veya başka bir zarar bildirilmedi.

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

