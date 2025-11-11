Elazığ'da Otomobil Yangını: Sanayi Sitesi'nde Araç Kullanılamaz Hale Geldi

İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Elazığ'ın Sanayi Sitesi bölgesinde seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü; alevler nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında yaralanma veya başka bir zarar bildirilmedi.

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

