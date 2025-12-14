DOLAR
Elazığ’da Panelvan ile Traktör Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı, Sürücü Ehliyetsiz

Elazığ Ağmezra yolunda panelvan ile traktör çarpıştı; traktör sürücüsü ağır yaralandı, panelvan sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 21:43
Kaza, merkeze bağlı Ağmezra yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen B.V. idaresindeki 23 AET 763 plakalı panelvan ile B.A. idaresindeki 23 AAP 683 plakalı traktör çarpıştı.

Olay yerinde müdahale ve inceleme

Kazada ters dönen traktörün sürücüsü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

