Elazığ'da sağanak yağış alt geçitte araçları mahsur bıraktı! 4 kişi kurtarıldı

Elazığ'da etkili olan sağanak yağış, şehirde çeşitli sorunlara yol açtı. İstasyon Caddesi'nde bulunan alt geçitte su birikintisi oluşması sonucu bir otomobil mahsur kaldı. Olayda araçta bulunan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kurtarıldı.



İstasyon Caddesi'ndeki alt geçitte, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 23 BK 951 plakalı otomobil, sağanak sonrası alt geçitte biriken su nedeniyle hareket edemez hale geldi. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.



Araçta mahsur kalan 2 kadın ve 2 çocuk, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonucu güvenli bir şekilde kurtarıldı.



SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİLERİ

Elazığ'da etkili olan sağanak yağış, şehirdeki altyapı sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Su birikintilerinin oluştuğu alt geçitler ve yollar, trafikte ciddi aksamalara neden oldu..

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ve sağlık ekipleri, mahsur kalan kişilerin kurtarılmasında önemli rol oynadı. İtfaiye ekipleri, suya gömülen araca ulaşarak içindeki 2 kadın ve 2 çocuğu güvenli bir şekilde dışarı çıkardı. Sağlık ekipleri ise kurtarılan kişilerin sağlık durumlarını kontrol ederek, gerekli müdahalelerde bulundu.

Elazığ'da yaşanan bu olay, sağanak yağışların etkili olduğu dönemlerde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Yetkililer, özellikle alt geçitler ve su birikintisi oluşabilecek bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.



Olay sonrası açıklamalarda bulunan yetkililer, şehirdeki altyapı sorunlarının çözümü için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Sağanak yağışların neden olduğu bu tür olumsuzlukların önüne geçebilmek için çeşitli önlemler alındığı ifade edildi.

