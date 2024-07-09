Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Elazığ'da sağanak yağış alt geçitte araçları mahsur bıraktı! 4 kişi kurtarıldı

Elazığ'da etkili olan sağanak nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalan bir otomobildeki 2 kadın ve 2 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yayın Tarihi: 09.07.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 22:42
Elazığ'da sağanak yağış alt geçitte araçları mahsur bıraktı! 4 kişi kurtarıldı

Elazığ'da etkili olan sağanak yağış, şehirde çeşitli sorunlara yol açtı. İstasyon Caddesi'nde bulunan alt geçitte su birikintisi oluşması sonucu bir otomobil mahsur kaldı. Olayda araçta bulunan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kurtarıldı.

İstasyon Caddesi'ndeki alt geçitte, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 23 BK 951 plakalı otomobil, sağanak sonrası alt geçitte biriken su nedeniyle hareket edemez hale geldi. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Araçta mahsur kalan 2 kadın ve 2 çocuk, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonucu güvenli bir şekilde kurtarıldı.

SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİLERİ

Elazığ'da etkili olan sağanak yağış, şehirdeki altyapı sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Su birikintilerinin oluştuğu alt geçitler ve yollar, trafikte ciddi aksamalara neden oldu..

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ve sağlık ekipleri, mahsur kalan kişilerin kurtarılmasında önemli rol oynadı. İtfaiye ekipleri, suya gömülen araca ulaşarak içindeki 2 kadın ve 2 çocuğu güvenli bir şekilde dışarı çıkardı. Sağlık ekipleri ise kurtarılan kişilerin sağlık durumlarını kontrol ederek, gerekli müdahalelerde bulundu.

Elazığ'da yaşanan bu olay, sağanak yağışların etkili olduğu dönemlerde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Yetkililer, özellikle alt geçitler ve su birikintisi oluşabilecek bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Olay sonrası açıklamalarda bulunan yetkililer, şehirdeki altyapı sorunlarının çözümü için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Sağanak yağışların neden olduğu bu tür olumsuzlukların önüne geçebilmek için çeşitli önlemler alındığı ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip her gün yiyin! Bu etkiye vücudunuz bile şaşıracak

Otomobil almak için son şans kapıda! O tarihten itibaren 700 bin TL birden uçacak

Günde 1 fincan içmek cayır cayır yağ yaktırıyor! 1 haftada 3 kilo verdiren mucize kür

En düşük emekli maaşına yapılacak zam ortaya çıktı! Yeni maaşlara seyyanen zam eklenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Günde 1 fincan içmek cayır cayır yağ yaktırıyor! 1 haftada 3 kilo verdiren mucize kür

Resimde ilk ne görüyorsunuz? İlk gördüğünüz şey bilinçaltınızda ne var onu söylüyor!

Son tarihi kaçıran ev sahiplerine geçmiş olsun! Okkalı ceza ödeyecekler

Buzdolabında hemen çürüyen salatalıklara son! Tek yöntemle haftalarca taptaze kalıyor

Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar

Pahalı kremlerden vazgeçirecek salatalık kürü! Kırışıklıkları silgi gibi siliyor

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip her gün yiyin! Bu etkiye vücudunuz bile şaşıracak

Hyundai en ucuz sıfır otomobil için düğmeye bastı! Bu fiyat ikinci elden vazgeçirir

En düşük emekli maaşına yapılacak zam ortaya çıktı! Yeni maaşlara seyyanen zam eklenecek

Otomobil almak için son şans kapıda! O tarihten itibaren 700 bin TL birden uçacak

PTT yardım kutusunu açtı! Tek başvuruya 12.000 TL nakit destek: Başvurular bitmeden yetişin

Keçiören Belediyesi personel alımı başlattı! KPSS şartsız, iki kadroya 170 personel alınacak