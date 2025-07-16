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Elazığ'da Şarampole Devrilen Otomobilde Ölümcül Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 23:23
Elazığ'da Şarampole Devrilen Otomobilde Ölümcül Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, Elazığ-Bingöl kara yolunun Kulundere köyü mevkisinde trajik bir kaza meydana geldi. 23 AFR 217 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkararak ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne taşıdı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Kazanın nedene dair araştırmalar sürüyor.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi...

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi...

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

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