Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Elazığ'ın Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi'nde bir alışveriş merkezi önünde, iki kişi arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi yaralandı.

Olayın ardından çevredekilerin 112 Acil Sağlık ekiplerine yaptığı ihbar üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili derinlemesine araştırma başlatan polis, kavgaya karışan kişinin yakalanması için çalışma yürütüyor.

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.