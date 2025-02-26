Elazığ'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası Meydana Geldi
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. H.Ş.S'nin kullandığı 23 BZ 008 plakalı otomobil, Malatya yolu Hazardağlı Kavşağı'nda E.C. yönetimindeki 12 TOG 023 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Kaza ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.