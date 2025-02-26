Elazığ'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 23:43
Elazığ'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazası Meydana Geldi

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. H.Ş.S'nin kullandığı 23 BZ 008 plakalı otomobil, Malatya yolu Hazardağlı Kavşağı'nda E.C. yönetimindeki 12 TOG 023 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve...

Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve...

Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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