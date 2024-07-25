Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Elazığ'da Uyuşturucu ile Mücadele Operasyonu

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu satıcılarına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan çalışma neticesinde, daha önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

Operasyon Detayları

Operasyon sırasında 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, ekipler tarafından 15,24 gram sentetik uyarıcı, 6 gram esrar, 239 sentetik ecza hapı, 23 uyuşturucu nitelikli hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Adli Süreç

Gözaltındaki şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklanırken, diğer 5 kişi adli işlem sonrası serbest bırakıldı.

Bu operasyon, Elazığ'daki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.