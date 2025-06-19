Elazığ'da Yangın: Bir Kişi Yaralandı

Elazığ'da Odunlukta Yangın Çıktı

Elazığ'ın Hicret Mahallesi'nde, Öküzgözü Sokak'ta bulunan iki katlı bir evin odunluğunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası meydana gelen olayda, 65 yaşındaki R.K. isimli ev sahibi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın Anında Olay Yeri

Yangının ihbar edilmesi üzerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını evin diğer bölümlerine sıçramadan söndürmeyi başardı. Ancak, olay anında yangına müdahale etmeye çalışan R.K. yaralandı.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Yaralı durumdaki R.K., sağlık ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Yangının neden çıktığına dair araştırmalar devam ediyor. Yangında meydana gelen hasarın boyutu ve çıkış sebebi ile ilgili detaylı incelemeler yapılacak.

Elazığ'da odunlukta çıkan yangında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.

Elazığ'da odunlukta çıkan yangında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.