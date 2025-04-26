Elazığ'da Yeni Anaokulu Açılışı: Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin Projesi

Elazığ'da Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu Hizmete Girdi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde inşa edilen yeni anaokulu törenle hizmete açıldı. Açılış töreni, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleştirildi.

İki derslikten oluşan Çocuklar Gülsün Diye Sevgi Yıldız Anaokulu'nun açılışında, öğrenciler halk oyunları ve çeşitli gösterilerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Vali Yardımcısından Önemli Mesajlar

Açılışta konuşan Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı, devletin sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerle iş birliği yaparak okul inşasını gerçekleştirdiğini belirtti. Yazıcı, "Çocuklarımız dünyaya geldiği andan itibaren anne-baba sevgisiyle eğitime başlıyor. Bilinçli öğretmenlerinin eliyle geleceğe dair ilk adımlarını atıyorlar" dedi. Ayrıca, çocuklara oyun ve eğlencelerle hayatı öğretmeyi amaçladıklarını vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü'nden Destekleyici Açıklama

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, okul öncesi eğitimin çocukların karakter gelişimindeki önemine dikkat çekerek, "Burada eğitim alan çocuklarımız, bu memleketin geleceğinde söz sahibi olacak" şeklinde konuştu.

Dernek Başkanı'ndan Anlamlı Açıklamalar

Derneğin kurucusu ve başkanı Gülben Ergen, Baskil'de 57. anaokulunu açmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremin etkilerini unutmadan, dernek olarak 11 ilde anaokulu açma sözü verdiklerini belirti. Ergen, "Bugüne kadar 15 anaokulunu hizmete sunduk. Deprem bölgemizde Milli Eğitim Bakanlığımıza taahhüt ettiğimiz okullardan sonuncusunu da tamamladık" diyerek bu projedeki kararlılığını vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından, katılımcılar kurdeleyi keserek anaokulunu resmen hizmete sundu. Daha sonra sanatçı Gülben Ergen, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle vakit geçirdi.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaptırılan anaokulu törenle hizmete alındı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesine inşa edilen 2 derslikli "Çocuklar Gülsün Diye Sevgi Yıldız Anaokulu"nun açılış töreninde öğrenciler, halk oyunları ve çeşitli gösteriler sundu.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaptırılan anaokulu törenle hizmete alındı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesine inşa edilen 2 derslikli "Çocuklar Gülsün Diye Sevgi Yıldız Anaokulu"nun açılış töreninde öğrenciler, halk oyunları ve çeşitli gösteriler sundu.