Elazığ'da Yolcu Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı

Elazığ'ın Palu ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı, bunlardan 3'ünün durumu ise ağır olarak bildirildi.
Olay, C.Ü. idaresindeki 23 AED 286 plakalı minibüsün Baltaşı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrilmesiyle meydana geldi.
Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza sonucunda yaralanan 7 kişiden 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Elazığ'ın Palu ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.