DOLAR
38,96 0,36%
EURO
44,35 0,14%
ALTIN
4.166,3 0,84%
BITCOIN
4.272.041,66 -1,89%

Elazığ'da Yolcu Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı

Elazığ'ın Palu ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı, 3'ünün durumu ağır.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 11:30
Elazığ'da Yolcu Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı

Elazığ'ın Palu ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı, bunlardan 3'ünün durumu ise ağır olarak bildirildi.

Olay, C.Ü. idaresindeki 23 AED 286 plakalı minibüsün Baltaşı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrilmesiyle meydana geldi.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonucunda yaralanan 7 kişiden 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Kaza...

Elazığ'ın Palu ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da Su Faturası Dönüşümü: 1 Haziran'da Yeni Destekler Başlıyor

Kurban Bayramı'nda Çiftçilere Maddi Destek Geliyor

Balıkesir ve İzmir'de Devlet Kapısında Yeni Kariyer Fırsatları!

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Fuhuş Operasyonu: 7 Gözaltı
2
2025 Yılı Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Sistemi Tanıtıldı
3
Dünyanın İlk Tank Dizisi 'Siyah Sancak' Tabii'de Yayında!
4
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 45 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
5
Yapımcı Mustafa Uslu: 'Bi Umut' Vizyona Girmeden Dijitalde Yayınlanmamalı
6
Orgeneral Gürak, Ürdün Genelkurmay Başkanı ile Görüştü
7
İzmir'de Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi Başladı

Kurban Bayramı'nda Çiftçilere Maddi Destek Geliyor

Diyarbakır'da Su Faturası Dönüşümü: 1 Haziran'da Yeni Destekler Başlıyor

Balıkesir ve İzmir'de Devlet Kapısında Yeni Kariyer Fırsatları!

Konya'da Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Dikkat!

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!