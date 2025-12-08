Elazığ Harput’ta Sürü Halinde Dağ Keçileri Görüntülendi
Doğaseverin cep telefonu kamerasına yansıdı
Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi sınırlarında, sürü halinde dolaşan dağ keçileri görüldü.
Nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, bölgedeki doğaseverler tarafından cep telefonu kamerasına yansıtıldı.
Bölgeye gezi amacıyla giden doğasever Salih Tetik, dağlarda yiyecek arayan sürüyü kayıt altına aldı. Görüntülerde keçilerin otladığı ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.
