Elazığ Harput’ta Sürü Halinde Dağ Keçileri Görüntülendi

Harput Mahallesi'nde nesli tükenme tehdidi altındaki dağ keçileri sürü halinde görüldü; görüntüler doğasever Salih Tetik tarafından kaydedildi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:43
Doğaseverin cep telefonu kamerasına yansıdı

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi sınırlarında, sürü halinde dolaşan dağ keçileri görüldü.

Nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, bölgedeki doğaseverler tarafından cep telefonu kamerasına yansıtıldı.

Bölgeye gezi amacıyla giden doğasever Salih Tetik, dağlarda yiyecek arayan sürüyü kayıt altına aldı. Görüntülerde keçilerin otladığı ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.

