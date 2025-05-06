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Elazığ Hipodromu'nda Atık Kumlar Geri Dönüşümle Yeniden Kullanılacak

Elazığ Hipodromu, atık kumları geri dönüşüm projesi ile çevre dostu bir uygulama başlattı.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 10:28
Elazığ Hipodromu'nda Atık Kumlar Geri Dönüşümle Yeniden Kullanılacak

Elazığ Hipodromu'nda Atık Kum Dönüşümü Başladı

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından işletilen Elazığ Hipodromu, at yarışı pistlerinde kullanılan atık kumun geri dönüşümünü hayata geçirdi. Bu çevre dostu girişimle, Yurtbaşı beldesinde yer alan hipodromun sürdürülebilirlik çabalarına önemli bir katkı sağlanacak.

Geri Dönüşüm Projesi Detayları

TJK Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne destek verdiklerini belirtti. Demirçelik, “Hipodromumuzda her yıl yaklaşık 10 bin ton kum toplanıp, yıkanarak geri dönüştürülecek,” dedi.

Projenin Çevre Dostu Yönleri

Elazığ Hipodromu, bu projeyi hayata geçirmek için Fırat Üniversitesi ile iş birliği yaptı. Yapılan analizler sonucunda, pistlerden toplanan kumların %60’a yakınının, dayanıklılık açısından tekrar kullanılabilir durumda olduğu belirlendi. Hipodromda kurulan şantiyede, kum, yüzme havuzlarında yıkanarak geri dönüştürülecek.

Demirçelik, “Havuzlarda sağladığımız su tasarrufunun yanı sıra, geri dönüşüm projelerimizle sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerliyoruz,” diyerek projenin çevreci doğasına vurgu yaptı.

Bir İlki Başarıyla Hayata Geçirme Hedefi

Demirçelik, bu projenin dünyada bir ilk olduğunu ifade ederek, “Projemiz tamamlandığında, Elazığ'da dünyada ilk geri dönüşüm pistine sahip olacağız,” dedi. Ayrıca, çocuklar için geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan parklar kurulduğunu da ekledi.

Gelecek Planları ve Destekler

Prof. Dr. Bahar Demirel, projenin TÜBİTAK tarafından incelendiğini ve bu süreçte kimya ile yazılım mühendislerinin danışmanlık yaptığını belirtti. Demirel, “Bu projeyi daha modern hale getirmek için çabalarımız sürecek,” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan ise bu tür projeleri destekleyeceklerini belirterek, Sıfır Atık Projesi'nin önemine dikkat çekti. Önalan, “Daha yaşanabilir bir çevre bırakmak temel amacımız,” ifadesini kullandı.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodromu'nda at yarışlarının yapıldığı pistlerde, atık kumlar...

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodromu'nda at yarışlarının yapıldığı pistlerde, atık kumlar geri dönüşümle tekrar kullanılacak.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodromu'nda at yarışlarının yapıldığı pistlerde, atık kumlar...

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodromu'nda at yarışlarının yapıldığı pistlerde, atık kumlar geri dönüşümle tekrar kullanılacak.

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