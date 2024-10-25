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Elazığ'ın Harput Mahallesi Gece Görüntülendi

Harput Mahallesi'nin tarihi güzellikleri gece uzun pozlama ile görüntülendi. Gece manzaraları fotoğraf tutkunlarını etkiliyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 09:23
Elazığ'ın Harput Mahallesi Gece Görüntülendi

Harput Mahallesi'nin Gece Güzellikleri

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi, gece uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi. 3 bin yıl önce Urartu Krallığı tarafından surlarla çevrilen Harput Kalesi, bu bölgedeki yerleşimin başlangıcı olmuştur. Mahallede, Bizans, Artuklu, Selçuklu, Dulkadiroğulları, Akkoyunlular ve Osmanlı dönemine ait birçok tarihi yapı ve mekan bulunmaktadır.

Tarihi Zenginlikler ve Turizm

Harput, tarihi ve kültürel zenginliği ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir. Bu alan aynı zamanda fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken doğal güzelliklerle doludur.

Gece Görüntüleri

Gündüz olduğu kadar gece de ziyaretçilerine göz alıcı manzaralar sunan mahallede; Harput Kalesi, Ulu Cami, Sarahatun Camisi, Arap Baba Türbesi ve Ahmet Bey Camisi gibi yapılar, gece uzun pozlama tekniğiyle ölümsüzleştirildi.

Elazığ'ın Harput Mahallesi'ndeki tarihi ve doğal güzellikler, gece uzun pozlama tekniğiyle...

Elazığ'ın Harput Mahallesi'ndeki tarihi ve doğal güzellikler, gece uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi. Gündüz olduğu kadar gece de ziyaretçilerine güzel manzaralar sunan mahalledeki Harput Kalesi, Ulu Cami, Sarahatun Camisi, Arap Baba Türbesi, Ahmet Bey Camisi gibi yapılar, gece uzun pozlama tekniğiyle fotoğraflandı.

Elazığ'ın Harput Mahallesi'ndeki tarihi ve doğal güzellikler, gece uzun pozlama tekniğiyle...

Elazığ'ın Harput Mahallesi'ndeki tarihi ve doğal güzellikler, gece uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi. Gündüz olduğu kadar gece de ziyaretçilerine güzel manzaralar sunan mahalledeki Harput Kalesi, Ulu Cami, Sarahatun Camisi, Arap Baba Türbesi, Ahmet Bey Camisi gibi yapılar, gece uzun pozlama tekniğiyle fotoğraflandı.

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