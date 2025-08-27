Elazığ Karakoçan'da Freni Boşalan Tır Refüje Çarptı — Kaza Kamerada

Elazığ Karakoçan'da Freni Boşalan Tır Refüje Çarptı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde freni boşalan bir tırın refüje çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Ayrıntıları

Olay, Elazığ-Bingöl kara yolunun Kuruca mevkisinde dün akşam meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 ASR 520 plakalı tır freni boşalınca bir süre kontrolsüz bir şekilde ilerledi.

Araç, Yenice köyü Yolçatı mevkisinde kontrolden çıkarak kavşaktaki refüje çarparak durabildi.

Kaza Anı Kamerada

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde tırın kontrolünü yitirmesi ve refüje çarpma anı yer alıyor.