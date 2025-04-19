Elazığlı Öğrenciler, Uluslararası Matematik Yarışması'nda Birinci Oldu

Elazığlı Öğrencilerden Etkileyici Başarı

Elazığ'da bulunan bir özel ilkokulda öğrenim gören ikinci sınıf öğrencileri Tümay Özkan, Masal Bulut ve Zeynep Uzun, Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birincilik kazandı. Çevrim içi olarak gerçekleştirilmiş olan bu prestijli yarışma, toplamda 6 etaptan oluşuyor.

8 Bin Öğrenci Arasında Şampiyonluk

Öğrenciler, İngilizce düzenlenen matematik yarışmasının 5. etabında, yaklaşık 8 bin öğrenci arasından şampiyonluğu elde etmeyi başardı. Zeynep Uzun, başarı hissini şu sözlerle dile getirdi: "Binlerce arkadaşımın arasında birinci olmak büyük mutluluk. Bu yarışmalara katılarak hem zekamın gelişmesini hem de iyi bir öğrenci olmak istiyorum. Doktor olmak istiyorum."

Bu Başarıya Katkı Sağlayanlar

Tümay Özkan, matematik konusundaki başarısını ve bu süreçte yaşadığı heyecanı anlatarak, "Bütün soruları doğru cevapladım. Yanlışlarım o kontroller sonucunda doğru oldu. Sınavlardan önce çok heyecanlanıyorum. Sınavda süreyi iyi kullanarak hızlı ve doğru çözmenin derdinde oluyorum." şeklinde konuştu.

Masal Bulut ise elde ettiği başarı ile gurur duyduğunu belirterek, "Bu yarışmalara çok çalışıyorum. En başta kitap okuyarak başladım. Hedefim, kalp doktoru olmak." ifadelerini kullandı.

Okul Müdüründen Destekleyici Açıklamalar

Okul Müdürü Zehra Nur Turan da 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileriyle bu tür yarışmalara katıldıklarını vurguladı. Turan, "Bu yarışma sadece matematik değil, aynı zamanda akıl zeka oyunlarının da olduğu bir yarışma. Öğrencilere problem çözme becerisi ve mantık yürütme yöntemlerini göstermekte. Matematiğin yanı sıra öğrencilerimizin çeşitli alanlarda gelişmesine katkı sunuyor." dedi.

Elazığ'da ikinci sınıfa giden 3 ilkokul öğrencisi, çevrim içi yapılan Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birincilik elde etti.

Elazığ'da ikinci sınıfa giden 3 ilkokul öğrencisi, çevrim içi yapılan Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birincilik elde etti.