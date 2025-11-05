Elbistan'da Avdayken Kayıp Olan 70 Yaşındaki İbrahim Durmaz Ölü Bulundu

Elbistan'da avdan dönmeyen yaşlı adamın cesedi bulundu

Olayın ayrıntıları ve yürütülen arama-kurtarma çalışmaları

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Karahasanuşağı Mahallesi'nde, ava çıktıktan sonra haber alınamayan 70 yaşındaki İbrahim Durmaz'ın cansız bedeni bulundu.

Yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına ayrıca Elbistan Acil Arama Kurtarma Derneği üyeleri de destek verdi.

Yapılan aramalarda Durmaz'ın cansız bedeni, mahalleden geçen Söğütlü Çayı kenarında bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından cenaze, otopsi işlemleri için morga gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ'IN ELBİSTAN İLÇESİNDE AVA ÇIKTIĞI BİLİNEN ANCAK KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 70 YAŞINDAKİ ŞAHSIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU.