Elbistan'da Avdayken Kayıp Olan 70 Yaşındaki İbrahim Durmaz Ölü Bulundu

Elbistan'da ava çıktıktan sonra kaybolan 70 yaşındaki İbrahim Durmaz'ın cansız bedeni Söğütlü Çayı kenarında bulundu; soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:39
Elbistan'da Avdayken Kayıp Olan 70 Yaşındaki İbrahim Durmaz Ölü Bulundu

Elbistan'da avdan dönmeyen yaşlı adamın cesedi bulundu

Olayın ayrıntıları ve yürütülen arama-kurtarma çalışmaları

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Karahasanuşağı Mahallesi'nde, ava çıktıktan sonra haber alınamayan 70 yaşındaki İbrahim Durmaz'ın cansız bedeni bulundu.

Yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına ayrıca Elbistan Acil Arama Kurtarma Derneği üyeleri de destek verdi.

Yapılan aramalarda Durmaz'ın cansız bedeni, mahalleden geçen Söğütlü Çayı kenarında bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından cenaze, otopsi işlemleri için morga gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ'IN ELBİSTAN İLÇESİNDE AVA ÇIKTIĞI BİLİNEN ANCAK KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 70...

KAHRAMANMARAŞ'IN ELBİSTAN İLÇESİNDE AVA ÇIKTIĞI BİLİNEN ANCAK KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 70 YAŞINDAKİ ŞAHSIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU.

KAHRAMANMARAŞ'IN ELBİSTAN İLÇESİNDE AVA ÇIKTIĞI BİLİNEN ANCAK KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 70...

İLGİLİ HABERLER

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
D-650’de Pamukova'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
2
Konya Seydişehir'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
HAK-İŞ 6. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması'nda ödüller verildi
4
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Antalya'da Anıldı
5
Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 27 Elektronik Sigara Ele Geçirildi
6
Key Ma Çerçi Satış Noktası Açıldı — Diyarbakır'da Kadın Kooperatifi Atağı
7
Gaziantep’te 17 Yıl Hapisle Aranan C.K., Jandarma Tarafından Yakalandı

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi