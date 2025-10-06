Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Bakan Bayraktar, sübvansiyon limitinin Ekim sonuna kadar 5 bin kWh'den 3 bin kWh'ye çekilebileceğini açıkladı; aylık 750 TL'lik faturalar 1500 TL'ye yükselebilir.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 11:32
Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Enerji Bakanı Bayraktar: Sübvansiyon Sınırı Düşürülebilir, Elektrik Faturalarında Yeni Dönem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında elektrik faturalarında uygulanan destek sisteminde değişikliğe gidileceğinin sinyalini verdi. Doğrudan tarifeye zam yapılmayacağını söylese de, kademeli faturalandırmadaki devlet desteği limitinin aşağı çekilmesi, tüketiciler için mali yükü artıracak bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Sübvansiyon sınırında öne çıkan değişiklik

Mevcut uygulamada yıllık 5 bin kilovat saat tüketimi aşan haneler devlet sübvansiyonundan yararlanamıyordu. Bakan Bayraktar, bu sınırın Ekim ayı sonuna kadar güncellenerek düşürüleceğini belirtti. Enerji kulislerinde en güçlü iddia, bu sınırın yıllık 3 bin kilovat saate kadar indirilebileceği yönünde.

Aylık 750 TL'lik faturalar için uyarı

Yıllık limitin 5 bin kWh'den 3 bin kWh'ye çekilmesi halinde, sübvansiyonun kesildiği aylık fatura eşikleri de aşağı çekilecek. Mevcut durumda elektrik faturalarında yaklaşık %50 oranında devlet desteği uygulandığı belirtiliyor. Buna göre, bugüne kadar aylık 750 TL fatura ödeyen bir hane, destek hakkını kaybetmesi durumunda aynı tüketim için yaklaşık 1500 TL fatura ile karşılaşabilir.

'Örtülü zam' tartışması ve beklenen etki

Birim fiyatlarda artış olmasa bile, destek kapsamının daraltılması fiiliyatta milyonlarca abone için maliyet artışı anlamına geliyor. Bakanlık, 2024 yılındaki tüketimlere bakarak yıllık 5 bin kilovat saati aşan yaklaşık 1.2 milyon haneyi 2025 itibarıyla destek dışına çıkardıklarını açıklamıştı. Yeni limitin 3 bin kilovat saate çekilmesi halinde bu sayının katlanarak artması ve geniş bir kitlenin yüksek faturalarla karşılaşması bekleniyor.

Tüketiciler ve sektör temsilcileri gelişmeleri yakından takip ederken, uygulamaya ilişkin net düzenlemelerin Ekim ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması
2
Denizli'de silahlı saldırıda 1 ölü, 2 yaralı
3
Ankara Keçiören'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — 2 Zanlı Yakalandı
4
Erdoğan: Akkuyu'nun Yanı Sıra Yeni Nükleer Santral Projeleri İçin Görüşmeler Sürüyor
5
Adana'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
6
Gana'da M Çiçeği Salgınına Karşı 20 Bin Doz Aşı Kampanyası

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza