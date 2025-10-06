Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Enerji Bakanı Bayraktar: Sübvansiyon Sınırı Düşürülebilir, Elektrik Faturalarında Yeni Dönem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında elektrik faturalarında uygulanan destek sisteminde değişikliğe gidileceğinin sinyalini verdi. Doğrudan tarifeye zam yapılmayacağını söylese de, kademeli faturalandırmadaki devlet desteği limitinin aşağı çekilmesi, tüketiciler için mali yükü artıracak bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Sübvansiyon sınırında öne çıkan değişiklik

Mevcut uygulamada yıllık 5 bin kilovat saat tüketimi aşan haneler devlet sübvansiyonundan yararlanamıyordu. Bakan Bayraktar, bu sınırın Ekim ayı sonuna kadar güncellenerek düşürüleceğini belirtti. Enerji kulislerinde en güçlü iddia, bu sınırın yıllık 3 bin kilovat saate kadar indirilebileceği yönünde.

Aylık 750 TL'lik faturalar için uyarı

Yıllık limitin 5 bin kWh'den 3 bin kWh'ye çekilmesi halinde, sübvansiyonun kesildiği aylık fatura eşikleri de aşağı çekilecek. Mevcut durumda elektrik faturalarında yaklaşık %50 oranında devlet desteği uygulandığı belirtiliyor. Buna göre, bugüne kadar aylık 750 TL fatura ödeyen bir hane, destek hakkını kaybetmesi durumunda aynı tüketim için yaklaşık 1500 TL fatura ile karşılaşabilir.

'Örtülü zam' tartışması ve beklenen etki

Birim fiyatlarda artış olmasa bile, destek kapsamının daraltılması fiiliyatta milyonlarca abone için maliyet artışı anlamına geliyor. Bakanlık, 2024 yılındaki tüketimlere bakarak yıllık 5 bin kilovat saati aşan yaklaşık 1.2 milyon haneyi 2025 itibarıyla destek dışına çıkardıklarını açıklamıştı. Yeni limitin 3 bin kilovat saate çekilmesi halinde bu sayının katlanarak artması ve geniş bir kitlenin yüksek faturalarla karşılaşması bekleniyor.

Tüketiciler ve sektör temsilcileri gelişmeleri yakından takip ederken, uygulamaya ilişkin net düzenlemelerin Ekim ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor.