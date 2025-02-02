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Elektrik Sayaçları Uydu Teknolojisi ile Okunacak

Uydu tabanlı IoT teknolojisi, elektrik sayaçlarının okunmasını daha hızlı ve maliyet etkin hale getiriyor.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 11:45
Elektrik Sayaçları Uydu Teknolojisi ile Okunacak

Uydu Tabanlı IoT Teknolojisiyle Elektrik Sayaçları Okunacak

Geleneksel elektrik sayaç okuma süreçlerinin karşılaştığı zorluklar, maliyet ve iş gücü ihtiyacını artırırken, şimdi bu sorunlara bir çözüm sunuluyor. Gökse Yıldırım tarafından bildirilen habere göre; uydu tabanlı nesnelerin interneti (IoT) haberleşme teknolojisi ile özellikle kırsal ve uzak bölgelerde bulunan akıllı sayaçlardan alınan veriler, ilave altyapı yatırımları olmadan güvenilir ve maliyet etkin bir biçimde faturalara yansıtılacak.

Plan-S Yenilikçi Çözümler Sunuyor

Dünyanın en hızlı büyüyen uzay firmalarından biri olarak öne çıkan Plan-S, Connecta IoT Network isimli uydusu ile enerji sektöründe devrim niteliğinde bir adım atmayı hedefliyor. Plan-S yetkilileri, dijitalleşme ve sürdürülebilir enerji yönetiminin öneminin her gün arttığı şu dönemde, bu dönüşümü uzaydan sağlamakta olduklarını dile getiriyorlar.

Akıllı Sayaçlardan Gelen Verilerle Verimlilik Artacak

Plan-S, yörüngede bulunan 8 adet uydusu ile elektrik dağıtım şirketlerine hizmet vermeye başladı. Bu uydu tabanlı IoT haberleşme teknolojisi sayesinde elektrik dağıtım şirketlerinin geleneksel iş gücü ihtiyaçları azaltılacak. Manuel sayaç okumalarının zor olduğu alanlarda, uydu üzerinden akıllı sayaç verileri güvenilir bir şekilde iletilecek.

Çevresel Fayda ve Operasyonel Verimlilik

Bu sistem, yalnızca operasyonel verimliliği artırmakla kalmayacak, ayrıca karbon ayak izinin azaltılmasına ve saha çalışanlarının maruz kaldığı fiziksel risklerin en aza indirilmesine de katkı sağlayacak.

Uygulama ve İş Birlikleri

Plan-S Genel Müdür Yardımcısı Özdemir Gümüşay, Connecta IoT Network'ün yenilikçi çözümü ile enerji sektöründeki değişimleri desteklediklerini vurguladı. Türkiye genelinde 10'dan fazla elektrik dağıtım şirketi ile işbirliği içinde olduklarını belirten Gümüşay, sahada pilot uygulama süreçlerinin başarıyla tamamlandığını ve yaygın bir şekilde uygulama aşamasına geçildiğini söyledi. "Bu çözüm hem yerel hem de küresel ölçekte elektrik dağıtım şirketlerine sunulabilir," dedi.

Yaptığı yatırımlar ve kısa süre içinde gönderdiği uydularla dünyanın en hızlı büyüyen uzay...

Yaptığı yatırımlar ve kısa süre içinde gönderdiği uydularla dünyanın en hızlı büyüyen uzay firmalarından biri olan Plan-S, Connecta IoT Network takım uydusu ile enerji sektörüne yenilikçi çözüm sunuyor. Plan-S, yörüngedeki 8 adet Connecta IoT Network uydusuyla, elektrik dağıtım şirketlerine hizmet vermeye başladı. Uydu tabanlı IoT haberleşme teknolojisi ile Plan-S, özellikle kırsal ve uzak alanlarda bulunan akıllı sayaçlardan alınan verilerin ilave altyapı yatırımları olmadan, güvenilir ve maliyet etkin şekilde iletilmesini sağlayarak sektörün en büyük ihtiyaçlarından birini karşılıyor.

Yaptığı yatırımlar ve kısa süre içinde gönderdiği uydularla dünyanın en hızlı büyüyen uzay...

Yaptığı yatırımlar ve kısa süre içinde gönderdiği uydularla dünyanın en hızlı büyüyen uzay firmalarından biri olan Plan-S, Connecta IoT Network takım uydusu ile enerji sektörüne yenilikçi çözüm sunuyor. Plan-S, yörüngedeki 8 adet Connecta IoT Network uydusuyla, elektrik dağıtım şirketlerine hizmet vermeye başladı. Uydu tabanlı IoT haberleşme teknolojisi ile Plan-S, özellikle kırsal ve uzak alanlarda bulunan akıllı sayaçlardan alınan verilerin ilave altyapı yatırımları olmadan, güvenilir ve maliyet etkin şekilde iletilmesini sağlayarak sektörün en büyük ihtiyaçlarından birini karşılıyor.

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