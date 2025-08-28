DOLAR
Elitaş: 2026 Başından İtibaren 'Türkiye Yüzyılı'na Gireceğiz — Kırşehir Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kırşehir'de 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda 2026 başından itibaren 86 milyonun birlikteliğiyle hedeflere ulaşılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:50
Elitaş: 2026 Başından İtibaren 'Türkiye Yüzyılı'na Gireceğiz — Kırşehir Açıklaması

Elitaş'tan Kırşehir'de 'Türkiye Yüzyılı' Vurgusu

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş açıklamalarda bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kırşehir'de düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında partisinin İl Başkanlığında gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye'nin 2026 başından itibaren yeni bir döneme gireceğini söyledi.

Elitaş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "İnşallah Türkiye'nin kucaklaştığı, 86 milyonun bir ve beraber aynı amaç ve hedef uğruna doğru koştuğu bir ülke konumuna 2026 başından itibaren girmiş olacağız. Çünkü buna mecburuz."

23 yıllık iktidarları döneminde Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Kırşehir'de de önemli bir yatırım ve kalkınma hamlesinin gerçekleştirdiğini belirten Elitaş, partinin "seçim bitince derhal yeniden seçime hazırlanan" bir teşkilat yapısına sahip olduğunu vurguladı. Elitaş, il başkanını ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ettiğini söyledi.

Program kapsamında merkez ile 7 ilçede milletvekillerinin doğrudan vatandaşla buluşacağını, teşkilat çalışmasının ardından esnaf, organize sanayi bölgesi ve sivil toplum örgütleriyle görüşmeler yapacaklarını aktardı.

Elitaş, 2023'ün Şubat ayından itibaren bölgede yaşanan olağanüstü hadiselerle karşı karşıya olunduğunu belirterek, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ve 7 Ekim 2023'te yaşanan gelişmelerin ardından 2024 Aralık'ta Suriye'deki hadiselerin bölgeyi adeta kaynayan bir kazan haline getirdiğini söyledi.

Bunların üzerine Cumhur İttifakı olarak bölgede yaşanan olumsuzlukları bertaraf etmek, güçlü bir Türkiye inşa etmek ve "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ulaşmak için iç unsurları tahkim etmek amacıyla demokrasi hareketini başlattıklarını kaydeden Elitaş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çerçevesinde yürütülen faaliyetlerle 2026 başından itibaren ülkenin birlik ve beraberlik dönemine gireceğini yineledi.

Elitaş, bölgenin en huzurlu, en güvenli ve en güçlü ülkesi olmak için 86 milyon vatandaşın elinden geleni yapması gerektiğini belirterek, "Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye'yi inşa edebilmek için sabırla bu çalışmaları sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum" dedi.

Ahi Evran-ı Veli'nin, "Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl, ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir" sözünü anımsatan Elitaş, Terörsüz Türkiye hareketinin Kırşehir'den başlayarak ülkeye örnek olacağına inandıklarını ifade etti.

Programa bazı AK Parti milletvekilleri ve MKYK üyeleri ile Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve belediye ile ilçe başkanları katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş (solda), "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında partisinin Kırşehir İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

