Elizabeth Tsurkov İsrail'e Döndü: Irak'ta Serbest Bırakıldığı Açıklandı

Irak'ta Şii milis güçleri tarafından 2023'te kaçırılan akademisyen Elizabeth Tsurkov'un, 9 Eylül gecesi serbest bırakıldığı ve bir süre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde kaldıktan sonra İsrail'e ulaştığı resmen açıklandı.

Serbest bırakılma ve İsrail'e geliş

İsrail Başbakanlık Ofisi ile dış istihbarat servisi Mossad ortak bir açıklama yaparak, Tsurkov'un dün gece serbest kaldığını ve ülkeye giriş yaptığını bildirdi. Açıklamada, Tsurkov'un önce Güney Kıbrıs'ta mola verdiği, ardından İsrail'e geldiği kaydedildi.

Mossad Direktörü David Barnea, serbest bırakılma sürecinde Güney Kıbrıs'taki mevkidaşına sağlanan desteğe teşekkür etti.

Uluslararası açıklamalar ve tepkiler

Donald Trump, Tsurkov'un 9 Eylül gecesi "Irak'taki Şii milis gücü Ketaib Hizbullah tarafından serbest bırakıldığını" duyurmuş; Tsurkov'un "aylarca işkenceye maruz kaldıktan sonra" şu anda ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde olduğunu belirtmişti. Trump ayrıca adalet vurgusu yaparak, "Adalet için her zaman mücadele edeceğim ve asla pes etmeyeceğim. Hamas rehineleri hemen serbest bırak!" ifadelerini kullanmıştı.

Kaçırılma olayı ve geçmiş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Basın Ofisi, 5 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada, İsrail-Rusya çifte vatandaşlığına sahip akademisyen Elizabeth Tsurkov'un Ketaib Hizbullah tarafından aylar önce kaçırıldığını bildirmiş ve vatandaşlarının güvenliğinden Bağdat hükümetinin sorumlu olduğunu vurgulamıştı.

Açıklamada, Tsurkov'un Rus pasaportuyla Princeton Üniversitesi'ndeki doktora çalışması için Irak'a gittiği ifade edilmişti. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde de, Mart 2023'te kaçırıldığı düşünülen Tsurkov'un serbest kalması için ABD'nin konuyu yakından takip ettiği belirtilmişti. Öte yandan Rusya'nın Bağdat Büyükelçiliği, Tsurkov hakkında bilgileri olmadığını bildirmişti.

Gelişmeler, Tsurkov'un serbest bırakılmasıyla birlikte uluslararası ve bölgesel aktörlerin dikkatini yeniden çekti. Yetkililerden konuyla ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.