Elma ve Limon İhracı Kayda Bağlandı — Ticaret Bakanlığı Düzenlemesi

Elma ve Limon İhracı Kayda Bağlandı

Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı, gıda arz güvenliği ve iç piyasa istikrarının korunması amacıyla ihracı kayda bağlı ürünler listesine limon ve tatlı limonlar ile elma'yı eklediğini açıkladı. Bakanlıkça hazırlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlık açıklamasında, sürdürülebilir gıda arzının yalnızca yerli üretime değil dış ticaret politikalarına da dayandığı vurgulandı. Açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın görev ve yetki alanındaki dış ticaret politika araçlarıyla Türkiye'nin gıda arz güvenliğini önceliklendirdiği belirtildi.

Bakanlık, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan değerlendirme ve incelemeler neticesinde limon ve elmadaki fiyat hareketlerinin iç piyasa dengesini zorladığını tespit etmiş; bu nedenle söz konusu ürünlerin ihracatının yakından takibinin yapılması ve gerektiğinde tedbir alınabilmesi amacıyla düzenlemenin gerekli hale geldiğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, arz güvenliğinin sağlanması, yerli üretimin korunması, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesine yönelik dış ticaret politika araçlarına ihtiyaç duyulduğunda başvurulduğu ifade edildi.

Bakanlık, geçmişte de gıda arz güvenliği açısından kritik görülen zeytinyağı, domates salçası, tavuk eti ve yumurta gibi ürünlerde benzer düzenlemeler uyguladığını hatırlattı ve bu politika çerçevesi ile piyasa takibinin tutarlı biçimde sürdürüldüğünü belirtti.

Alınan kararın iç piyasa istikrarını güçlendirmeye, tüketici refahını korumaya ve ihracatın sürdürülebilir yönetimine hizmet ettiği vurgulandı. Bakanlık, adil ticaret, adil rekabet, uygun fiyat ve piyasa dengesi hedeflerini maliyet esaslı fiyat disiplini çerçevesinde kararlılıkla sürdürdüğünü bildirdi.

Açıklamada spekülasyon ve stokçuluğa kesinlikle geçit verilmeyeceğinin altı çizilirken, piyasa gözetim ve denetim mekanizmalarının etkin biçimde işletildiği, mevzuatın öngördüğü yaptırımların tereddütsüz uygulandığı ifade edildi. Bakanlık gerektiğinde ihracat yönlü düzenlemelerin yanı sıra ithalat kapsamındaki enstrümanları da hedefe uygun biçimde devreye alabileceğini kaydetti.