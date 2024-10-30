Elon Musk, 11 Çocuğu ile Birlikte Yaşamak İçin Malikaneye Taşındı

Elon Musk'tan Yeni Aile Yerleşkesi

Amerikalı milyarder Elon Musk, 11 çocuğuyla birlikte yaşamak amacıyla bir malikane satın aldı. Bu gelişme, New York Times tarafından bildirildi.

Çocuk Sayısını Artırma Çabası

Gazeteye göre, Musk'ın gerçekleşen bu yatırım, ailelerin çocuk sayısını artırma çağrısında bulunmasının ardındaki motivasyonu yansıtıyor. Musk, 3 anneden 11 çocuğunun birbirlerinin hayatlarında yer alabilmesi için bu tür bir yerleşke oluşturmaya çalışıyor.

Malikanenin Detayları

Eyalet verilerine dayanarak, Musk'ın Texas'ta yaklaşık 1338 metrekarelik bir malikanesi ve yakınında bir villası bulunmakta. Bu mülklerin toplam değerinin 35 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Anneler Arasındaki Anlaşmazlıklar

Shivon Zilis'in çocuklarıyla malikaneye taşındığı, ancak diğer anneler olan Claire Boucher (Grimes) ve Justine Musk ile henüz taşınmadıkları ifade ediliyor. Bu durum, ebeveynler arasında bazı anlaşmazlıkların bulunduğunu gösteriyor.

Özel Hayatındaki Gizlilik

Haberde, Musk'ın ailesiyle ilgili bilgileri gizli tutma çabaları, iş imparatorluğunun güvenliği ile bağlantılı olduğu vurgulanıyor. SpaceX ve Tesla şirketlerinin kurucusu, aynı zamanda azalan doğum oranları konusunda da kaygılı günler geçirmekte. "Çocuk sahibi olmak ulusal acil durum olarak kabul edilmeli" ifadeleriyle bu konuya dikkat çekiyor.

Gelecek Planları

Söz konusu malikane inşası, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturmanın ardından durdurulmuştu. Musk, X sosyal medya platformu üzerinden "Bırakın köşkü, hiçbir şekilde ev inşa etmiyorum!" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Toplam 11 çocuğunun 5'inin Justine Musk'tan, 3'ünün Claire Boucher'den ve 3'ünün de Shivon Zilis'ten olduğu biliniyor. Musk'ın 11. çocuğunun ismi veya cinsiyeti henüz açıklanmadı.