Elon Musk, Çevrim İçi Programda 'Beyaz Saray Teknik Destek Birimi' Kendini Tanıttı

ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi ve milyarder Elon Musk, katıldığı çevrim içi programda kendini esprili bir dille "Beyaz Saray Teknik Destek Birimi" olarak tanıttı. Dubai'de gerçekleştirilen uluslararası bir zirveye internet üzerinden konuşmacı olarak katılan Musk, DOGE'nin yapay zeka ve tünel projeleri ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Musk, programda "TECH" yazılı bir tişört giymesiyle dikkat çekti ve bunun işini yaparken giydiği "resmi üniforma" olduğunu belirtti.

Halkın Verimlilik Desteği

Musk, DOGE'nin faaliyetlerine yönelik ABD halkının bakışı hakkında, "Aslında, bence bu en yüksek oy alan tek konu ve hükümete, verimliliğinin artırılması konusunda yaklaşık yüzde 70'lik bir destek olduğunu düşünüyorum. Yani oldukça fazla, temelinde diğer tüm konulardan daha fazla." şeklinde açıklamada bulundu.

Devletin verimsiz bazı kurumlarının özelleştirilmesi gerektiğini savunan Musk, bunun Amerikan halkının yaşam standardı ve refahı üzerinde olumlu etkiler yaratacağını öne sürdü. "Hükümetin boyutunu küçültmek ve halka karşı hesap verebilirliğini artırmak, bence halk için daha iyi bir sonuç doğuracak." ifadelerini kullandı.

Yapay Zeka Geleceği Üzerine Düşünceler

Yapay zeka üzerine görüşlerini paylaşan Musk, "İnsan zekası, makine zekası tarafından gölgede bırakılacak. Bir noktada insan zekasının, toplam zekanın çok küçük bir kısmı olacağı kaçınılmaz." dedi. Dijital zekanın gelecekte insanların bilgi birikiminin yüzde 99'undan daha fazlasına karşılık geleceğini öngördü.

Musk, yapay zekanın nasıl yönlendirileceği konusunun kritik olduğunu vurgulayarak, yapay zekaya değerlerin öğretilmesinin önemini belirtti ve bu sistemin gerçeği aramasının gerekli olduğunu söyledi.

Tünel Projeleri ve Güvenlik

Musk, tünel projeleri hakkında sorulara yanıt verirken, şehir trafiğinin çözümü açısından tünellerin önemine değindi. Termonükleer savaş durumunda yer altındaki tünellerin güvenliğinden bahsetti.

"Yani bir tünelde olmak, bir denizaltıda olmak gibidir. Burada bir fırtına olsa bile sular bir denizaltı kadar sakindir. Büyük depremler olduğunda, gidilecek en güvenli yer metroydu. Eğer küresel termonükleer savaş yaşanırsa, kesinlikle bazı tünellerinizin olmasını istersiniz." diyerek, yer altının güvenliği için en iyi senaryo olduğunu belirtti.