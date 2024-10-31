Elon Musk'ın Çekilişi Hakkında Dava Süreci Devam Ediyor

Elon Musk'tan Federal Mahkeme Talebi

ABD'li milyarder Elon Musk, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ı destekleyen America PAC adlı siyasi eylem komitesinin düzenlediği çekilişle ilgili olarak federal mahkemeye başvuruda bulundu.

Yasa Dışı Çekiliş İddiası

Musk, kampanyasına katılanlar arasında her gün 1 kişiye 1 milyon dolarlık ödül vereceğini duyurduğu için hakkında açılan yasa dışı çekiliş düzenleme iddialarının federal düzeyde ele alınmasını talep etti.

Duruşma Sırasında Gelişmeler

ABD'li milyarderin avukatlarından Matthew Haverstick, duruşmadan önce davanın federal mahkemeye taşınması için başvuruda bulunduklarını açıkladı. Duruşmaya katılmayan Musk, avukatları aracılığıyla süreci yürütüyor.

Güvenlik Talepleri

Philadelphia Bölge Savcısı Larry Krasner, daha önce Musk'ın sosyal medya platformu X'te bir gönderi paylaştığını belirtirken, bu durumun kendisine karşı bazı tehditlerin oluşmasına neden olduğunu ifade etti. Krasner'ın avukatları, duruşmada güvenliğin artırılmasını talep etti.

Çekilişe Katılım Koşulları

Musk, America PAC kampanyası kapsamında katılım göstermek isteyenlerden kişisel bilgilerini vermelerini ve destekleme taahhütnamesi imzalamalarını şart koşmuştu. Bugüne kadar toplam 13 kişi bu çekilişten para ödülü kazandı.