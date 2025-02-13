DOLAR
36,1 0,07%
EURO
37,61 -0,18%
ALTIN
3.378,44 -0,37%
BITCOIN
3.465.932,57 1,06%

Elon Musk, OpenAI'yı Satın Almayı Kar Amacı Gütmeyen Yapısı Sürecekse Vazgeçebilir

Elon Musk, OpenAI'yı satın alma teklifinden vazgeçme olasılığını, şirketin kar amacı gütmeyen yapısını koruması şartıyla gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 16:23
Elon Musk, OpenAI'yı Satın Almayı Kar Amacı Gütmeyen Yapısı Sürecekse Vazgeçebilir

Elon Musk, yapay zeka devi OpenAI'yı satın alma girişiminden kar amacı gütmeyen yapısının korunması koşuluyla vazgeçebileceğini duyurdu. ABD'li iş insanı, yapay zeka modeli ChatGPT ile gündeme gelen bu teklifini, 97,4 milyar dolarlık değer ile desteklenen yeni bir iddia doğrultusunda revize etti.

CNN'in aktardığı habere göre, Musk'ın avukatları OpenAI'a açtığı dava çerçevesinde, California eyaletinde mahkemeye sundukları belgelerde şu ifadeleri kullandı: 'OpenAI Yönetim Kurulu, kar amacı gütmeyen misyonunu korumaya hazırsa ve dönüşümünü durdurarak 'satılık' işaretini kaldırırsa Musk teklifi geri çekecektir.'

Bu açıklamalara ek olarak, dosyada 'Aksi takdirde, hayır kurumu (OpenAI) benzer bir alıcının varlıkları için ödeyeceği tutar kadar tazminata çarptırılmalıdır.' ifadesine yer verildi.

Musk'ın liderliğindeki yatırımcı grubunun OpenAI'yı satın almak için 97,4 milyar dolara yakın bir teklif sunduğu iddiaları gündemdeyken, OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman teklifin reddedildiğini ve 'Hayır, teşekkürler ama isterseniz biz Twitter'ı 9,74 milyar dolara satın alabiliriz.' şeklinde bir yanıt verdi.

Musk, OpenAI'ın kar amacı gütmeden insanlık yararına yapay zeka geliştirme misyonunu terk ettiğini öne sürerek dava açmıştı. OpenAI ise Musk'ın 2017'de yapay zeka girişiminin kar amacı güden bir yapıda olması yönündeki desteğini gösteren iletişimlerini yayımladı. Musk'ın, OpenAI'nin misyonunu ilerletmesi için kar amacı güden bir yapının gerekliliği konusunda şirketle hemfikir olduğu görüldü.

Öte yandan, kamu yararına çalışan şirketler, kar amacı güderken, yasal olarak toplum, çevre veya belirli bir kamu yararı üzerinde olumlu bir etki yaratma sorumluluğu taşır.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Üsküdar'da Alışveriş Merkezinde Yangın Söndürüldü
2
Marmaris'te Motoryatta Yangın: 'Nefes' Kullanmaktan Men Edildi
3
Sinop'un Türkeli İlçesine İlk Doğal Gaz Verildi
4
CHP'li Aykut Kaya, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Çağrıda Bulundu
5
Eskişehir'de Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi Buluşmaları Gerçekleşti
6
CHP'li Ersever'den Zahide Yetiş'in Komisyona Davet Edilmesine Sert Tepki

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!