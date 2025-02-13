Elon Musk, OpenAI'yı Satın Almayı Kar Amacı Gütmeyen Yapısı Sürecekse Vazgeçebilir

Elon Musk, yapay zeka devi OpenAI'yı satın alma girişiminden kar amacı gütmeyen yapısının korunması koşuluyla vazgeçebileceğini duyurdu. ABD'li iş insanı, yapay zeka modeli ChatGPT ile gündeme gelen bu teklifini, 97,4 milyar dolarlık değer ile desteklenen yeni bir iddia doğrultusunda revize etti.

CNN'in aktardığı habere göre, Musk'ın avukatları OpenAI'a açtığı dava çerçevesinde, California eyaletinde mahkemeye sundukları belgelerde şu ifadeleri kullandı: 'OpenAI Yönetim Kurulu, kar amacı gütmeyen misyonunu korumaya hazırsa ve dönüşümünü durdurarak 'satılık' işaretini kaldırırsa Musk teklifi geri çekecektir.'

Bu açıklamalara ek olarak, dosyada 'Aksi takdirde, hayır kurumu (OpenAI) benzer bir alıcının varlıkları için ödeyeceği tutar kadar tazminata çarptırılmalıdır.' ifadesine yer verildi.

Musk'ın liderliğindeki yatırımcı grubunun OpenAI'yı satın almak için 97,4 milyar dolara yakın bir teklif sunduğu iddiaları gündemdeyken, OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman teklifin reddedildiğini ve 'Hayır, teşekkürler ama isterseniz biz Twitter'ı 9,74 milyar dolara satın alabiliriz.' şeklinde bir yanıt verdi.

Musk, OpenAI'ın kar amacı gütmeden insanlık yararına yapay zeka geliştirme misyonunu terk ettiğini öne sürerek dava açmıştı. OpenAI ise Musk'ın 2017'de yapay zeka girişiminin kar amacı güden bir yapıda olması yönündeki desteğini gösteren iletişimlerini yayımladı. Musk'ın, OpenAI'nin misyonunu ilerletmesi için kar amacı güden bir yapının gerekliliği konusunda şirketle hemfikir olduğu görüldü.

Öte yandan, kamu yararına çalışan şirketler, kar amacı güderken, yasal olarak toplum, çevre veya belirli bir kamu yararı üzerinde olumlu bir etki yaratma sorumluluğu taşır.