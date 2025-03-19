Elon Musk'tan Şok Açıklama: 'Kötü İnsanlar Beni Öldürmek İstiyor'

Elon Musk, kendisini öldürmek isteyen "kötü insanların" var olduğunu iddia etti. Protestolar ve eleştiriler arasında hükümet yolsuzluğuna karşı durduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 14:44
Elon Musk'tan Şok Açıklama: 'Kötü İnsanlar Beni Öldürmek İstiyor'

Elon Musk'tan Şok Açıklama: 'Kötü İnsanlar Beni Öldürmek İstiyor'

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki milyarder iş adamı Elon Musk, "kötü insanların" kendisini öldürmek istediğini öne sürdü. Federal bürokrasiyi azaltmaya yönelik çabaları nedeniyle son haftalarda eleştirilerin odağı haline gelen Musk, Fox News sunucusu Sean Hannity'ye yaptığı açıklamada dikkat çekti.

Hileli Yöntemlerle Para Kazananlar Üzgün

Buluşma sırasında, Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminde yönetimde etkin bir rol üstlenen Musk, "İnsanların, bilirsiniz, hileli bir şekilde aldıkları parayı ellerinden aldığınızda, çok üzüldükleri ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.

Musk, bu durumun arkasında kendisinin yatan nedenleri şöyle açıkladı: "Onlar, benim onların sahtekarlıklarını durdurduğumu biliyorlar ve Tesla'ya zarar vermek istiyorlar çünkü hükümetteki korkunç israf ve yolsuzluğu durduruyoruz. Sanırım onlar kötü insanlar. Kötü insanlar kötü şeyler yapar."

Tesla'ya Yönelik Protestolar

Kendisine ait Tesla şirketinin barışçıl olduğunu savunan Musk, "Ben hiç zararlı bir şey yapmadım. Sadece üretken şeyler yaptım. Bence burada bir tür akıl hastalığı var." değerlendirmesi yaptı. Ayrıca, kendisine karşı daha önce hiç gösteri yapılmadığını vurguladı ve "Bence daha büyük güçler de iş başında; bunu kim finanse ediyor ve kim koordine ediyor? Çünkü bu, çılgınlık. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim." şeklinde konuştu.

Protestolar ve Başkan Trump'ın Desteği

Ülkenin farklı bölgelerinde ay başından bu yana Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu Tesla'nın otomobil bayileri önünde protestolar düzenlendi. Bu protestolar sonucunda gözaltına alınanların olduğu bildirildi. Başkan Trump, kıdemli danışmanı olarak atadığı Musk'a destek olmak amacıyla bir Tesla araç satın almıştı. Trump, Tesla bayilerine yönelik şiddet eylemlerinin "iç terör" olarak nitelendirileceğini ve failler için ağır sonuçlar doğuracağını vurgulamıştı.

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