Emekli İkramiyesinde Tavan Açıklandı: 23.410 TL

Emekli ikramiyesinde tavan açıklandı! Yeni rakam 23 bin 410 TL olarak duyuruldu. Milyonlarca emekliyi doğrudan etkileyen bu gelişme, her bayram dönemi öncesi büyük bir merakla beklenen ikramiyelerle ilgili önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Memur ve memur emeklileri için başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde, sendikaların masaya getireceği talepler arasında yer alan bayram ikramiyesi, beklentileri üst düzeye taşıdı. Kulislerde konuşulan ve masaya sunulması beklenen yeni ikramiye teklifinin 23 bin 410 TL olduğu öğrenildi.

Sosyal Talepler de Masada Çalışan memurlara ödenen aile yardımının emeklilere de ödenmesi, evi olmayan emeklilere kira yardımı yapılması gibi sosyal talepler, bu paketin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Masa Taşımak İçin Talep Edilen İkramiye Toplu sözleşme dönemi, sadece memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarını değil, aynı zamanda sosyal ve mali haklarda yapılacak iyileştirmeleri de kapsıyor. Gazeteci Faruk Erdem'in Sabah gazetesindeki yazısında belirttiği gibi, emeklilerin alım gücünü artırmak amacıyla ikramiye tutarının 23 bin 410 TL'ye yükseltilmesi talep ediliyor.

Kapsamlı Talepler Geliyor Görüşme masasına gelecek talepler arasında, emekli maaşlarına ek olarak verilen ek ödeme oranının yüzde 4'ten yüzde 20'ye çıkarılması da bulunuyor. Ayrıca, kamuya ait dinlenme tesisleri ve misafirhanelerde emeklilere yüzde 50 indirim uygulanması talep ediliyor. Emekli ikramiyesi hesaplanırken, 30 yılı aşan hizmet sürelerinin ve tam olmayan yılların dikkate alınması bekleniyor.